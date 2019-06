Firma aus Friedrichsgabekoog : Mit Feldroboter ins Silicon Valley

Die Firma Naiture aus Friedrichsgabekoog gewinnt Gründerwettbewerb.

von nr

11. Juni 2019, 17:39 Uhr

Wöhrden | Die Firma Naiture aus Friedrichsgabekoog hat den Überflieger-Wettbewerb für Firmengründer gewonnen. Das Votum der Jury fiel beim Finale im Gästehaus der Landesregierung in Kiel eindeutig für die Dithmarscher aus. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die beiden Kieler Firmen Firefighter VR und MyStandards.

Naiture entwickelt intelligente Robotersysteme für die Landwirtschaft. Der Prototyp ist auf dem Westhof getestet worden. Ziel des Unternehmens ist eine chemiefreie, aber effektive Unkrautbekämpfung. Der von Naiture entwickelte Roboter fährt eigenständig auf einer Anbaufläche und unterscheidet Unkraut von den Nutzpflanzen. Die Macher von Naiture sind Vitali Czymmek, Florian Johannes Knoll sowie die Westhof-Geschäftsführer Rainer Carstens und Paul-Heinrich Dörscher.

Der Titel Überflieger ist durchaus im doppelten Sinne zu verstehen. Die Firmengründer dürfen als Überflieger für eine Woche ins Silicon Valley auf eine Startup-Reise gehen. In San Francisco werden sie wertvolle Tipps für Firmengründer bekommen kennenlernen und können dort neue Kontakte knüpfen und ihre Ideen weiterentwickeln.

„Ich finde es toll, den Geist von Silicon Valley jetzt bald zu erleben. Außerdem möchte ich bei Google hereinschauen und den Work-Life-Balance über den Teich mit nach Friedrichsgabekoog nehmen“, sagt Vitali Czymmek erfreut. Der technische Geschäftsführer von Naiture ergänzt: „Nachhaltigkeit durch Innovation ist ein Weg, unsere globalen Probleme zu lösen. Und es wäre wunderbar, wenn wir unsere Ideen ins Silicon Valley tragen und dort überzeugen können.“

„Wir freuen uns, dass wir bei der zweiten Auflage dieses Wettbewerbs für alle Teilnehmer einen Preis dank unser zahlreichen Sponsoren ausloben können“, so Börrje Schneider vom Marketing Club Schleswig-Holstein Die Plätze vier bis sechs erhalten eine zweitägige Weiterbildung in Berlin und werden dort andere Startups, den Gründertrainer und Unternehmen besuchen. Zusätzlich nimmt die Firma IO Dynamics an einem mehrtägigen Gründerseminar des Wirtschaftsministeriums Ende August in Kiel teil.

„Vereint schaffen wir in Schleswig-Holstein immer mehr Möglichkeiten für Startups, sich und ihre Ideen zu realisieren. Die Finalisten haben einmal mehr gezeigt, welche Potenziale in unserem Land stecken“, so Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

Auch die Initiatoren des Wettbewerbs, die Aktiven der Vereine The Bay Areas und Start-Up SH sowie der Marketing-Club Schleswig-Holstein sind begeistert von den aktiven Teilnehmern. „Wieder einmal haben wir eine Vielzahl an aussichtsreichen Bewerbungen erhalten und die Finalisten haben bewiesen, dass jede Menge Unternehmertum auf dem Weg in die Zukunft ist“, so Anke Rasmus, Vorsitzende von Start-UpSH. „Die Idee, mit diesem Wettbewerb junge Gründer und Gründerinnen zu unterstützen, findet einen großen Zuspruch und das nicht nur bei Sponsoren, sondern auch bei der Öffentlichkeit. Das bestärkt uns, mit dem Überflieger den richtigen Weg zu gehen“, ergänzt Axel Schulz von The Bay Areas.