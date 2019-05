Rotes KReuz Wilster : Mit Erbschaft aus dem Minus

Sechsstellige Spendensumme stärkt die Arbeit des DRK-Ortsvereins Wilster.

von shz.de

31. Mai 2019, 15:35 Uhr

Wilster | Die Stimmung im DRK-Ortsverein Wilster ist gut. Das machten die Bilanzen der Vorsitzenden Karin Lindemann und besonders von Schatzmeisterin Ingrid Mausolf während der Jahresversammlung deutlich.

Zwar sprach letztere bei ihrem Kassenbericht von anfangs einem großen Minus, bei dem die Anschaffung eines gebrauchten Rettungswagens für die Bereitschaft mit 9000 Euro zu Buche geschlagen hatte, aber das relativierte sich durch eine Erbschaft.

Dickes Plus auf dem Konto

Die hat ein großzügiger Spender dem DRK-Ortsverein Wilster überlassen. „Meine Hauptaufgabe bestand im vergangenen Jahr darin, diese Angelegenheit mit dem Testamentsvollstrecker zu regeln“, erklärte Karin Lindemann. Noch sei die Sache nicht gänzlich abgeschlossen, aber das Vereinskonto zeige durch die Spende über 245.000 Euro ein deutliches Plus auf.

Zu Beginn der Versammlung in der Cafeteria des Seniorenzentrums hatte Karin Lindemann schon Grund, begeistert zu sein. Mehr Mitglieder als angenommen waren gekommen, so dass noch Gestühl hinzu geholt werden musste. „Ich freue mich über die große Resonanz“, sagte die Vorsitzende.

Erfolgreiches Jahr

In ihrem Bericht sprach sie dann von einem erfolgreichen Jahr mit zahlreichen Aktivitäten. Der Helferkreis besteht zurzeit aus zehn Frauen, die bei den wiederkehrenden Terminen in der Begegnungsstätte, Deichstraße 58, die Teilnehmer betreuen.

Dazu gehören die monatlichen Seniorennachmittage und das vierteljährliche Frauenfrühstück, die sich mit Spielen und angeregten Gesprächen immer großer Beliebtheit erfreuen. „Melden Sie sich bloß rechtzeitig an, wir sind da immer schnell ausgebucht“, forderte Lindemann auf.

Auch bei den Blutspenden ist der Helferkreis gefragt, dann werden die Blutspender mit Schnittchen, bisher auf Einzeltellern, bewirtet. „Ab jetzt richten wir kalte Platten auf einem Buffet an, so dass jeder in seiner Geschmacksrichtung etwas findet.“ Eine Neuerung, die bei den kommen Blutspenden am 13. August und am 10. Dezember wieder zum Einsatz kommt.

Gesundheitskurse im Programm

Das DRK-Wilster bietet unterschiedliche Gesundheitskurse an, unter anderem Wassergymnastik. Übungsleiterin Renate Sievers leitet an zwei Vormittagen, mittwochs von 8 bis 11.15 Uhr und donnerstags von 8.45 bis 11 Uhr, insgesamt acht Gruppen. „Dein erster Tag mit zwei Gruppen war der 19. Mai 1999“, so Karin Lindemann. Sie überraschte die Wassergymnastik-Dozentin mit einem Blumenstrauß und einem Präsent für ihren 20-jährigen Einsatz.

Den Bericht über die DRK-Bereitschaft hielt Thomas Urch. 4244 Stunden bei 107 Veranstaltungen im Kreis Steinburg und darüber hinaus seien ehrenamtlich geleistet worden. Die Sanitätsdienste werden unter anderem bei der Fubama und dem Jahrmarkt, beim Störlauf auch auf Fahrrädern, abgehalten. Die 32 Mitglieder sind 365 Tage in Bereitschaft und absolvieren in ihrer Freizeit neben Ausbildungsdiensten auch Seminare zur Weiterbildung.

Es ist immer schön, freiwerdende Posten wieder besetzen zu können. Karin Lindeman, Vorsitzende

Bei den anstehenden Wahlen wurde die Schatzmeisterin Mausolf in ihrem Amt für weitere vier Jahre bestätigt. Die erste stellvertretende Vorsitzende, Sybille Groth, stellte sich nicht mehr zur Wahl, ihren Posten übernahm Maren Rademann. Aus persönlichen Gründen gab Schriftführerin Michelle Walter ihr Amt auf. Angela Gummelt hatte im Februar spontan die Arbeit übernommen und wurde jetzt von der Versammlung einstimmig gewählt. Lindemann: „Es ist immer schön, freiwerdende Posten wieder besetzen zu können.“

Großes Lob

Die stellvertretende Bürgermeisterin Karin Lewandowski dankte im Namen der Ratsversammlung für die Arbeit und die stets präsente Bereitschaft. Auch stellvertretender Amtsvorsteher Volker Bolten hob hervor, dass die Arbeit des Roten Kreuzes „mit nichts aufzuwiegen“ sei.