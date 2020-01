Polizeikontrolle : Mit Drogen und Alkohol unterwegs

In Itzehoe und Kellinghusen erwischte die Polizei zahlreiche Autofahrer, die Drogen konsumiert oder Alkohol getrunken hatten.

13. Januar 2020, 14:18 Uhr

Itzehoe/Kellinghusen | Am Wochenende haben Streifen in Itzehoe und Kellinghusen bei Verkehrskontrollen zahlreiche Drogen- und Alkoholfahrten aufgedeckt. „Die hohe Zahl der Erwischten lässt die Vermutung zu, dass die Zahl der Unentdeckten noch weitaus größer ist“, meint Polizeisprecherin Merle Neufeld.

In Itzehoe schien ein Mercedesfahrer (23) sogar mit einer Polizeikontrolle gerechnet zu haben. Der Mann, der Sonnabend um 3.10 Uhr im Ochensmarktskamp gestoppt wurde, war mit einem „Clean-Urin“-Beutel (zur Verfälschung eines Drogentests) ausgerüstet. Ein „echter“ Urintest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme folgte. 0,84 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem Mann am Sonnabend kurz vor 18 Uhr in der Adolf-Rohde-Straße. Ganze 2,73 Promille schlugen für einen 22-Jährigen aus Kellinghusen zu Buche, den eine Streife – von einer Zeugin alarmiert – am selben Tag gegen 18.30 Uhr am Theodor-Heuss-Platz überprüfte.

Noch vor Mitternacht gingen der Polizei zwei weitere Drogenfahrer ins Netz: Ein 30-Jähriger Fahrer in der Wellenkamper Chaussee und ein weiterer Kontrollierter in der Schumacherallee. Sonntagabend hielten Beamte eine 31-jährige Frau in der Fehsstraße an, die am Vorabend zwei Joints geraucht hatte. Und in der Nacht zu Montag überprüften Polizisten in Kellinghusen eine 41-Jährige, die laut Atemalkoholtest mit 0,58 Promille unterwegs war.