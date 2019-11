Mit dem Smartphone auf Wolfsjagd

von Anna Krohn

01. November 2019, 09:35 Uhr

Der „Problemwolf“ GW924m, auf dessen Kappe etliche tote Schafe in den Kreisen Steinburg, Pinneberg und Segeberg gehen, darf dort jetzt auch von rund 175 Revierjägern geschossen werden. Am Montag erließ Umweltminister Jan Philipp Albrecht jene Allgemeinverfügung zur „Entnahme“ des wohl meistgesuchten Wolfes. Offiziell verfolgt wird er ja schon seit dem 31. Januar, doch der extrem geheim gehaltene Sonder-Jagdtrupp hatte bislang so gar keinen Erfolg.

GW924m tötet munter weiter, und jetzt kommen die Revierjäger ins Spiel – und die Smartphones! In der Allgemeinverfügung heißt es: Revierjäger, die ihn jagen, müssen eine Mail-Adresse in einem vertraulichen Verteiler hinterlegen, und über den müssen sie „auch während der Ausübung entsprechender Entnahmebemühungen jederzeit erreichbar sein (Smartphone)“. Also: Lieber noch mal schnell aufs Handy schauen, denn GW924m könnte fünf Minuten zuvor ja schon erlegt worden sein, vor der Flinte nun ein ganz anderer Wolf stehen. Zudem müssen die Jäger „überprüfen, dass auch während entsprechender Entnahmebemühungen jederzeit ausreichend Empfang (Smartphone) zur Übermittlung der E-Mail-Nachrichten besteht“ – Funklöcher sind bei der Jagd also bitte zu vermeiden, denn: „Die Genehmigung erlischt in dem Moment, in dem ein weiterer Wolf im Zulassungsgebiet nachgewiesen wird.“

Lust, den Wolf zu schießen, haben die meisten Revierjäger Informationen unserer Zeitung zufolge eh nicht. Sie halten sich in der Wolfsdebatte stark zurück – während Wolfsfreunde auf Facebook wie gehabt ihre Tränen vergießen („Gott schütze ihn!“).

Schäfer und Bauern aber dürfen jetzt neue Hoffnung schöpfen. Märchen haben ja oft ein Happy End – man kann nur hoffen, dass diese Wolfsjagd keine Never Ending Story wird.