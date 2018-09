Itzehoer Weltenbummler : Mit dem Rad von Alaska bis nach Argentinien

Jan Hörster hat beinahe die ganze Welt bereist. In Schenefeld berichtete er über seine Radtouren.

von shz.de

18. September 2018, 13:52 Uhr

17 Länder, 20 161 Kilometer, 383 Tage – mit der Radtour auf der Panamericana hat sich Jan Hörster aus Itzehoe vor zwei Jahren einen Traum erfüllt. Am Freitag, 21. September, berichtet der heute 25-jährige Weltenbummler in einem Multimedia-Vortrag von seiner Tour von Anchorage in Alaska bis Argentinien. Aber auch Eindrücke seiner sechswöchigen Radtour durch Kenia, von der er gerade zurückgekehrt ist, wird Hörster seinem Publikum zeigen. Der Eintritt zum Vortrag der VHS Schenefeld in der Grund- und Gemeinschaftsschule ist frei.



>Anmeldung unter 04892/959.