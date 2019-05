Tourenführer beim ADFC Kellinghusen : Mit dem Rad in die Natur

Fritz Bahr und Hans Hellwig sind die dienstältesten Tourenführer beim ADFC Kellinghusen.

von shz.de

20. Mai 2019, 13:47 Uhr

KELLINGHUSEN | Fahrrad checken, Helm auf und ab in die Natur heißt es jetzt für Freizeitradler. Als Dauerbrenner für gemütliche oder ambitionierte Radausflüge in der Gruppe erweist sich das Programm des ADFC Kellinghusen. Sechs ehrenamtliche Radler wechseln sich als kompetente Tourenleiter ab.

Die dienstältesten im Sextett sind Fritz Bahr und Hans Hellwig. „Dreigangschaltung war damals ein Ereignis“, erinnert sich Bahr an seine Anfänge vor rund 40 Jahren. Heute seien hochtechnisierte Räder oder kraftsparende Pedelecs die Regel. „Ich bin da so reingerutscht“, erklärt der Kellinghusener. Die Werbetrommel für das gesellige Radelvergnügen hätten als Pioniere damals Helmut Donath und Horst Adolff gerührt. Bald war auch Fritz Bahr dabei. „Ich dachte, wenn ich schon fahre, kann ich auch jemanden mitnehmen.“ Das ist die pure Untertreibung, das touristische Highlight wuchs schnell auf 30 und mehr Teilnehmer an.

Das Faltblatt für die aktuelle Saison beschreibt rund zwei Dutzend Thementouren, auf denen bis zu 80 Kilometer zurückgelegt werden. Fest etabliert haben sich das „Dienst- und Donnerrad“, mit Zielen, die nach Lust und Laune jeweils kurz vor dem Start festgelegt werden. Bahr, der seit „mehr als 80 Jahren“ in der Störstadt zuhause ist, kann sich noch immer für die abwechslungsreiche Umgebung begeistern. „Rund um Kellinghusen gibt es die Welt in Miniatur“, schwärmt er von Wald, Dünen, Heide, Mooren und Störtal. Die Augen öffnet er seinen Mitradlern für die kleinen Wunder am Wegesrand. „Da gibt es Teppiche aus weißen Buschwindröschen oder wilde Tulpen.“ Mit seinem enormen heimatgeschichtlichen Wissen und unzähligen mündlich übertragenen Geschichten verblüfft Bahr oft genug sogar Einheimische.

Neulinge in der Gruppe überrascht er mit Hinweisen auf Stellen „unter Null“, die Weddelbrooker Schweiz, „klein Thüringen“ bei Oeschebüttel , den „Kuhteich“ in Mühlenbarbek oder die Hünengräber aus steinzeitlicher Kultur. „Keine zehn Kilometer Luftlinie rund um Kellinghusen kann man Touren von mehr als 50 Kilometern machen“, verweist er auf das weit verzweigte Netz der landwirtschaftlichen Wege. Per pedes war Bahr eine Weile auch als Stadtführer in Kellinghusen unterwegs. In der Umgebung sorgte er mit der Markierung von mehr als 100 Kilometer Rad- und Wanderwegen außerdem dafür, dass sich Individualradler oder Wanderer nicht verlaufen.

Dass Pedaltreten fit hält, belegt sein 82-jähriger Kollege Hans Hellwig. Der gebürtige Berliner schwang sich im Ruhestand auf den Fahrradsattel. Die Hände in den Schoß gelegt hatte er auch zuvor nicht. Der passionierte Kleingärtner zeichnete 30 Jahre als Vereinschef verantwortlich und engagierte sich zudem 20 Jahre als Kreisvorsitzender für die Laubenpieper. „Zu Beginn war ich auch nur Mitradler“, erklärt Hellwig. Seit rund zwei Jahrzehnten übernimmt er im Wechsel mit den Kollegen die Leitungsposition in den Radelgruppen – seit einigen Jahren schlüpfen dafür alle in neongelbe Leibchen mit ADFC-Aufdruck, Kellinghusener Wappen und Mönchsweglogo. Überwiegen würden die netten Begebenheiten, sind sich Hellwig und Bahr rückschauend einig.

Ans Aufhören denken die Senioren noch lange nicht. Sie wollen weiter Kilometer unter die Pneus nehmen. „Bei längeren Touren mit Pedelec“, räumt Hellwig augenzwinkernd ein.