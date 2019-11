Wilster: Reisebericht bei Aktiv im Alter : Mit dem Fahrrad von Lägerdorf nach Sizilien

Hanni und Peter Böge erfüllten sich einen Traum und erzählten davon bei Aktiv im Alter.

28. November 2019, 15:10 Uhr

Wilster | „Das Leben ist zu kurz, um Wünsche und Träume nicht umzusetzen.“ Mit diesen Worten begann der Vortrag von Hanni und Peter Böge, die im Rahmen der Aktion Aktiv im Alter im Haus der Vereine einen Vortrag über ihre besondere Reise hielten.

Die rund 40 Besucher staunten, als das Ehepaar von seiner Fahrradtour von Lägerdorf nach Sizilien berichtete.

Start mit dem Rentenbeginn

Die Idee entstand, als Peter Böge während seines anstrengenden Berufslebens kurz vor dem Burnout stand. „Wenn ich Rentner bin, fahre ich allein mit dem Fahrrad von Norwegen nach Sizilien“, wiederholte er mehrmals in dieser Zeit.

Anfänglich nahm Ehefrau Hanni diese Worte nicht ernst, doch wenige Jahre vor dem Renteneintritt gelang ihr ein Kompromiss. „Wir fahren gemeinsam, aber wir starten in Lägerdorf.“

Für Peter Böge eine gelungene Überraschung.

Sofort begannen sie mit der Planung.

Training im Fitnessstudio

Da beide keine Profi-Radfahrer waren, starteten sie mit dem Radfahrtraining im Fitnessstudio und unternahmen an den Wochenenden verschiedene Touren. Viele Fragen kamen auf. Was benötigen wir für Fahrräder, welche Packtaschen sind die besten und was nehmen wir alles mit?

Am 13. Juli 2017 war es soweit. Die frischgebackenen Rentner starteten zur Radtour nach Sizilien. 2000 Kilometer mit dem Rad, 300 Kilometer mit der Bahn, 100 Kilometer mit Bus oder Auto sowie eine Fährfahrt von Salerno nach Palermo.

Zitat:

Wir haben nur tolle Menschen kennen gelernt. Peter Böge, Radwanderer.

Mit anschaulichem Bild- und Filmmaterial sorgten Hanni und Peter Böge für nachhaltige Eindrücke ihrer langen Reise. Ihnen war die Begeisterung anzumerken. Kein einziges schlechtes Erlebnis hatten sie während ihrer elfwöchigen Tour.

Für dieses Jahr war es die letzte Veranstaltung von Aktiv im Alter. Am Dienstag, 28. Januar, 14.30 Uhr, lädt Organisatorin Heinke Langbehn zum nächsten Vortrag ein. Dann berichtet Thomas Raddatz von der Fahrschule Kleiner über neue Verkehrsschilder.