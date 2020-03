Dart-Sport in Glückstadt : Mit Dart populäre Sparte schaffen

Der ETSV Fortuna will Dart als Trendsport in der Elbestadt etablieren. Mehr als 20 Männer und Frauen informieren sich beim Schnuppertag mit Michael Gorka, Schleswig-Holsteinischer Vizepräsidenten des Dart-Verbands.

von Christine Reimers

08. März 2020, 14:46 Uhr

Glückstadt | „Wir wollen unseren Verein modern aufstellen und stehen neuen Entwicklungen aufgeschlossen gegenüber“, sagte Oliver Puls, Vorsitzender im ETSV Fortuna Glückstadt. Da kam ihm die Initiative von Michael Gorka, Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen Dart-Verbandes (SHDV), gerade Recht. Der Verband geht zurzeit in die Vereine, um dort Dart, speziell Steeldart, vorzustellen. Denn Dart befindet sich im Höhenflug, zahlreiche TV-Übertragungen – besonders aus England – bescheren den Vereinen Mitgliederzuwächse. „Dart ist populär, Dart hat eine tolle Entwicklung genommen und Dart macht Spaß“, stellte Oliver Puls fest.



Und so waren zwei Dutzend neugierige Frauen und Männer ins ETSV-Vereinsheim gekommen. Michael Gorka gab ihnen einen Überblick über die Dart-Szene, Ligen, Turniere und Ranglisten. Doch der Referent hatte nicht nur Theorie im Gepäck, sondern auch eine komplette Ausrüstung mit zwei Steelboards und einer Kollektion Dartpfeile dabei. Und schon machten sich die Neugierigen an die Boards. Und wer einmal zumindest ein „Best of Five“ – das heißt, drei Gewinnsätze – gespielt hat, weiß, das Dart hohe Konzentration erfordert. 2,37 Meter Abstand zum Board muss der Spieler einhalten und sollte möglichst in der Mitte das kleine Triple-20-Feld treffen. Tim-Oliver Jahr, Ex-Bundesliga-Spieler aus Uetersen erzählte: „Dart-Legende Phil Taylor verstand es, zwei der Darts in diesem Feld auf den unteren Rand zu spielen. Den dritten legte er dann direkt auf die beiden – unglaublich.“ Taylor war allerdings auch 17-maliger Weltmeister der Profis und soll jeden Tag bis zu acht Stunden am Board gestanden haben.

So weit soll es in Glückstadt nicht gehen. „Wir wollen versuchen, eine Sparte ins Leben zu rufen und wollen Spaß am Sport haben“, unterstrich Oliver Puls. Dafür zeigte Michael Gorka die richtige Fußstellung, gab Hinweise zu Ausholbewegung und Hand-Auge-Koordination. „Letztendlich ist es aber doch so, dass ein Trainer nur Tipps geben kann“, erklärte Gorka. „Dart ist völlig individuell, jeder muss sich seinen persönlichen Stil antrainieren“, fügte er hinzu. Ein Sport, der mentale ebenso wie körperliche Fitness erfordere. Gorka: „Hunderte Male die Darts zu werfen, kann bei Ungeübten richtig Muskelkater verursachen.“

Nach dem Schnuppertag müssen sich nun genügend – etwa zwölf – Männer und Frauen (beim Dart spielen beide Geschlechter gleichrangig in einer Mannschaft) melden, um eine Mannschaft aufzustellen. „Dann werden wir die weiteren Modalitäten abklären“, kündigte Oliver Puls an.