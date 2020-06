Spendentörn auf dem NOK : Mit Börtebooten lautstark gegen Krebs

Günter Jacobs ist am Sonntag auf dem Nord-Ostsee-Kanal unterwegs: Bei einem Schiffstörn sammelt er Spenden.

von Sönke Rother

18. Juni 2020, 15:53 Uhr

Brunsbüttel/Rendsburg | Der Kanalgeburtstag ist in diesem Jahr flächendeckend abgesagt worden. Die Corona-Pandemie hat den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch so einfach wollte Günter Jacobs sich nicht geschlagen geben.

Wacken-Günni lässt sich nicht aufhalten

Wacken-Günni, wie er von Freunden auch genannt wird, will seine Werbung für die Initiative „Lautstark gegen Krebs“ trotzdem durchziehen – und das vor allem laut und deutlich sichtbar. Sonntag, 21. Juni, stechen zwei Börteboot von Brunsbüttel aus in See. Auf dem NOK geht es Richtung Osten. „Mit zehn Mann pro Boot ist gewährleistet, dass wir auf jeden Fall die Mindestabstände einhalten können.“ Zudem werden die Teilnehmer auch Masken tragen, die „wir höchstens kurz runterschieben, um einen Schluck Bier zu trinken“, verspricht Jacobs.

Auch, wenn der Spaß bei der rund sechs- bis siebenstündigen Aktion nicht zu kurz kommen soll, haben die Mitfahrer ein ernstes Anliegen.

ZITAT Wir werden auf der Tour überall anhalten, wo wir anlegen können. Dort wollen wir Spenden für die Aktion Lautstark gegen Krebs sammeln. Günter Jacobs, Lautstark gegen Krebs

Riesige Banner auf den Booten machen auf den Spendentörn aufmerksam. „Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Menschen bei der Abfahrt in Brunsbüttel, der Ankunft in Rendsburg und an den vielen Zwischenstopps dabei sein würden.“ Wer nicht an die Anleger kommen kann, darf gern am Ufer den Börtebooten zujubeln, „so wie bei den großen Traumschiffen“, wünscht sich Günter Jacobs.

Reichlich Musik und Informationen

Den Schaulustigen wird auch etwas geboten: Die Boote sind mit Lautsprechern ausgestattet. „Wir werden für reichlich Musik sorgen.“ Zudem werden die Menschen mit Durchsagen über den Zweck der Tour informiert und zu Spenden aufgerufen.

Ein Börteboot kommt aus Cuxhaven, das zweite aus Kiel – beide werden zwischen 10 und 11 Uhr in Brunsbüttel erwartet. Gegen 11.30 Uhr heißt es: „Leinen los“. Auf dem Weg stößt dann ein drittes Börteboot aus Rendsburg dazu und begleitet den Konvoi bis zum Ziel.