Sachbeschädigung in Hohenlockstedt : Mit Böllern Gemeinschaftsschule verwüstet

Mit Böllern haben zwei junge Männer hohen Sachschaden angerichtet. Die Täter sind auf Video erfasst.

Avatar_shz von nr

02. Januar 2020, 13:55 Uhr

Hohenlockstedt | Unbekannte haben in der Silvesternacht durch den Einsatz von Feuerwerkskörpern in der Gemeinschaftschule in Hohenlockstedt einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursacht.

Briefkasten gesprengt

„Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten die Täter gegen 23 Uhr den Eingangsbereich der Schule in der Birkenallee auf. Dort sprengten sie einen in die Eingangstür integrierten Briefkasten und feuerten durch die entstandene Öffnung einige Feuerwerkskörper in das Gebäudeinnere“, beschreibt Polizeisprecherin Merle Neufeld die Geschehnisse.

Im Vorflur seien dadurch laut Angaben eines Verantwortlichen Schäden in Höhe von mindestens 2000 Euro entstanden. Die Polizei kann bei den Ermittlungen auf Videomaterial zurückgreifen.

Zitat: Nach Auswertung von Bildern der Videokamera waren die Täter jugendlich oder heranwachsend. Merle Neufeld, Polizeisprecherin . Weiter werden die Täter wie folgt beschrieben: Einer trug eine dickere hellrote Jacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Turnschuhe.

Sein Komplize war schlank, hatte schwarze kurze Haare, und war schwarz gekleidet. Hinweise auf diese jungen Männer nimmt die Polizei in Hohenlockstedt entgegen: 04826/3767570.