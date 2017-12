Gesundheit : Mit Bewegung dem Krebs trotzen

vergrößern 1 von 1 Foto: Hoppe 1 von 1

Im Umkleideraum der Turnhalle warten fünf Sportlerinnen auf ihre Trainerin Anke von der Lieth. Es ist ihnen anzumerken, dass sie sich auf die bevorstehende Sportstunde freuen. Sie unterhalten sich lebhaft, lachen viel und tauschen die wichtigsten Neuigkeiten aus.

Um 16 Uhr geht die Tür auf und Anke von der Lieth begrüßt die Turnerinnen. Zunächst laufen sich die Sportlerinnen in der Halle warm. Immer wieder gibt die Trainerin Kommandos, welche Übungen sie machen sollen. Es ist eine besondere Rehabilitationsgruppe, die sie betreut: Die Sportlerinnen haben Krebs. Den meisten Patienten, die so eine Diagnose erhalten, zieht es sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weg. Fast alle Betroffenen beginnen nach dieser Schockdiagnose mit dem Kampf gegen die heimtückische Krankheit. Haben die Behandlungen angefangen oder sind bereits abgeschlossen, können sie mit einer weiteren Therapie starten. Beispielsweise in einer Reha-Gruppe beim ETSV Fortuna. Unter der Leitung von Anke von der Lieth können Krebserkrankte einmal in der Woche etwas für ihre Gesundheit tun und damit dem Krebs etwas entgegen setzten. In der Sportstunde wird speziell auf die Bedürfnisse der Krebspatienten Rücksicht genommen. Es gibt eine längere Aufwärm- und Entspannungsphase als in anderen Gruppen und jeder Teilnehmer macht nur so viel mit, wie er lesiten kann. Ziel ist die Abschwächung von Nebenwirkungen der Behandlung. Ganz nebenbei werden die Ausdauer verbessert, das Immunsystem gestärkt und die Koordination geschärft.

„Es ist auch eine kleine Selbsthilfegruppe“, betont Trainerin Anke von der Lieth. „Hier unterstützen sich die Betroffenen gegenseitig. Auffallend ist, dass in dieser Gruppe viel gelacht wird und der Spaß nicht zu kurz kommt.“ In ihrer Reha-Gruppe sind zurzeit zehn Frauen im Alter von 30 bis 80 Jahre. Sie bedauern, dass ihre Gruppe so klein ist. Angela Vahl: „Ich freue mich immer auf die Sportstunde. Es könnten aber gerne noch mehr Teilnehmer sein.“ Auch Männer sind in der Gemeinschaft willkommen.

Um in der Reha-Gruppe Sport treiben zu können, ist eine Verordnung vom Arzt erforderlich. Nach der Genehmigung durch die Krankenkasse haben Patienten die Möglichkeit, 50 Sporteinheiten in 18 Monaten zu trainieren. Die Kosten werden in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Die Teilnehmer der Reha-Gruppe treffen sich jeden Donnerstag um 16 Uhr in der Sporthalle der Bürgerschule Glückstadt in der Carl-Legien-Straße.

>Kontakt: Anke von der Lieth 04124/932018 oder 0152/21771089 und Peter Engelbrecht 04124/3684 oder 0175/5724637. In vielen Arztpraxen liegen auch Flyer zu dieser Sportgruppe aus.