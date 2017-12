Büttel : Mit 91 km/h zu schnell erwischt

von dpa

erstellt am 04.Dez.2017 | 16:11 Uhr

Büttel | Mit 151 „Sachen“ statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde ist ein Autofahrer in eine Radarfalle der Polizei in Büttel (Kreis Steinburg) gefahren. Dem Raser drohen jetzt ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot, wie die Polizei am Montag mitteilte.

