Mit 90 wird Jubilar noch einmal aktiv

18. September 2018, 10:06 Uhr

Den Kontakt zu seiner Heimatgemeinde Vaalermoor hat Hans Siedenburg auch mit 90 Jahren nicht verloren. Er feiert heute im DRK-Seniorenzentrum Wilster nach neun Jahrzehnten einen herausragenden runden Geburtstag. Hier ist er vor wenigen Wochen in den Seniorenbeirat des Heimes gewählt worden. „Jetzt wird er noch einmal ganz aktiv“, scherzt Sohn Reiner, der nach wie vor in Vaalermoor wohnt und als Hausmeister im Seniorenzentrum seinen Arbeitsplatz gefunden hat.

Der Jubilar hat nach dem Schulbesuch in Vaalermoor und der Konfirmation in Wacken 1943 seine Lehre als Maschinenbauer bei Jensen & Kröger auf der Burg in Itzehoe begonnen und 1947 seine Gesellenprüfung abgelegt. Es folgten zehn Jahre als Kraftfahrer in einem Hamburger Unternehmen, ehe er 30 Jahre bis zur Rente in der Automaten- und Großwäscherei in der Itzehoer Paaschburg tätig war.

Mit seiner vor drei Jahren verstorbenen Ehefrau Lieselotte (geb. Dohrn) hat Hans Siedenburg bis 2014 in Vaalermoor gelebt. Die letzten Jahre bis zu ihrem Tod verbrachten sie gemeinsam im DRK-Seniorenzentrum.

Ehrenamtlich hat Hans-Siedenburg acht Jahre als Gemeindevertreter in Vaalermoor gewirkt. Er blickt auf ein halbes Jahrhundert Feuerwehrleben zurück und ist noch heute Ehrenmitglied der Vaalermoorer Brandschützer. Seit Jahrzehnten ist er treuer Leser unser Zeitung. Er verbringt seine Tage mit der Zeitungslektüre und Fernsehen. Gern unternimmt er auch Spaziergänge mit seinem Rollator in die Stadt, um kleine Besorgungen zu machen oder auch zum Einkaufen die Geschäfte im WEZ zu besuchen. Hier freut er sich auf einen Klönschnack, wenn er alte Freunde und Bekannte trifft.