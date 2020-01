Frau in Poyenberg gestoppt : Mit 1,63 Promille am Steuer

In Poyenberg betrunken am Steuer erwischt: Autofahrerin gibt an, dass ein häuslicher Streit Grund für den Alkoholkonsum gewesen sei.

13. Januar 2020, 12:01 Uhr

Poyenberg | Aufgrund eines Hinweises erwischte die Polizei eine Frau, die in der Nacht zu Sonnabend betrunken mit ihrem Fahrzeug unterwegs war. Eine Streife entdeckte den gesuchten Wagen kurz darauf in Poyenberg aus Richtung Hennstedt kommend. Die Beamten stoppten den Pkw und stellten bei der Frau deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,63 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Laut der Beschuldigten soll ein häuslicher Streit Grund für den Alkoholkonsum gewesen sein. Die Frau zeigte sich laut Polizeiangaben einsichtig und erklärte sich mit der Sicherstellung ihres Führerscheines einverstanden. Die Fahrzeugschlüssel behielten die Einsatzkräfte und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.