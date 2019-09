Mit 1,5 Promille am Steuer

von Andreas Olbertz

08. September 2019, 15:32 Uhr

Itzehoe | Freitagabend gegen 22 Uhr kontrollierten Streifenbeamten in der Brunnenstraße einen Toyota-Transporter, der in Richtung Juliengardeweg unterwegs war. Am Steuer saß ein 33-Jähriger aus Kaltenkirchen. Die Beamten bemerkten Atemalkohol. Der Test ergab einen Wert von 1,51 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Um die Weiterfahrt zu verhindern, wurde nicht nur der Führerschein des Mannes sichergestellt, sondern auch seine Wagenschlüssel.