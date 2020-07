Naturschutz in Dithmarschen : Ministerpräsident Daniel Günther besucht Naturschutz-Projekte

Lebensraum für Insekten und Amphibien: Bündnis Naturschutz in Dithmarschen stellt drei Projekte vor.

16. Juli 2020, 17:32 Uhr

Tensbüttel-Röst/Wind-bergen/Elpersbüttel | Artenvielfalt und Agrarwirtschaft, Naturschutz und Fischzucht – was auf den ersten Blick wie ein Gegensatz erscheint, entpuppt sich in der Fischzucht Hollenborn in Tensbüttel-Röst als harmonisches Miteinander. Im Rahmen einer bislang einzigartigen Zusammenarbeit haben das Bündnis Naturschutz in Dithmarschen (BNiD) und die Fischzucht Hollenborn einen 22 Hektar großen Lebensraum für bedrohte Tier und Pflanzenarten geschaffen, in dem gleichzeitig auf weiteren zehn Hektar eine wirtschaftlich auskömmliche Fischereiwirtschaft betrieben wird.

„Das zeigt, dass es überhaupt keinen Gegensatz zwischen Naturschutz und Landwirtschaft geben muss, wenn sich die Beteiligten einfach mal an einen Tisch setzen und miteinander reden “, lobte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bei einem Besuch.

Hauptziel der Zusammenarbeit war es, mehr Lebensraum für die Knoblauchkröte und andere bedrohte Amphibienarten und Reptilien zu schaffen. Mithilfe des Fonds „Mehr Natur für Dithmarschen“, der aus Ersatzgeldern des Kreises Dithmarschen besteht, bindet das BNiD einen Teil des Geländes und der darauf untergebrachten Teiche vertraglich für 30 Jahre. Ein weiterer Teil der Teichanlage wird hingegen weiterhin zur Aufzucht von Karpfen fischereiwirtschaftlich genutzt.

Unterdessen erfolgte auch bei einigen angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen eine Extensivierung, so dass durch gezielte Begrünungsmaßnahmen und weidende Kühe und Schafe im ungedüngten Grünland eine vielfältige Pflanzenwelt und neuer Lebensraum für die Insektenvielfalt gedeihen kann.

In der anschließenden Diskussion betonte die Landtagsabgeordnete Marlies Fritzen (Bündnis 90/Die Grünen), die das Treffen mit dem Ministerpräsidenten initiiert hatte, dass es an der Zeit sei, die Gräben zwischen Naturschutz und Landwirtschaft zuzuschütten. Dabei sei es wichtig, den Landwirten eine verlässliche Perspektive zu geben. Dem stimmten die anderen Diskussionsteilnehmer, darunter Peter von Hemm, Vorsteher des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen (DHSV) und Uwe Dierking vom Deutschen Verband für Landschaftspflege zu.

BNiD-Geschäftsführerin Inken Mauscherning widmete sich dem zweiten Thema des Tages, den Moorsackungen im Bereich der Miele‐ und Windbergener Niederung. Aufgrund von Untersuchungen, die der DHSV in Auftrag gegeben hatte, gibt es Erkenntnisse, wie stark die Moore absacken und dabei seit Urzeiten gespeichertes Kohlendioxid freigeben.

„Moorschutz ist deshalb auch Klima- und Naturschutz“, gab Mauscherning zu bedenken. Daher werden zurzeit mehrere Maßnahmen diskutiert, um zum einen die Weiterbewirtschaftung durch landwirtschaftliche Betriebe zu ermöglichen, zum anderen durch Anbau von alternativen Pflanzen wie etwa Rohrkolben eine ökologisch sinnvolle Bodennutzung voranzutreiben. Ein Projekt „Heideentwicklung in Dithmarschen“ wurde auf einer Gemeindefläche in Elpersbüttel, der Jägersburger Heide, auf einer kurzen Exkursion vorgestellt. Die Traubenkirsche droht dort die Heide zu verdrängen. Unter anderem werden Burenziegen als Landschaftspfleger eingesetzt, um die Sträucher kurz halten.