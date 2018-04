von nr

26. April 2018, 15:58 Uhr

In wenigen Tagen heißt es wieder: „Fährmann, hol över!“ Am 1. Mai startet Deutschlands kleinste Fähre in die neue Saison. Mit der „Kronsnest“ werden bis zum 3. Oktober mehrere Tausend Menschen zwischen Neuendorf und Seester über die Krückau übersetzen. Wie seit Jahrhunderten üblich, geschieht das nach alter Seemannsart durch das sogenannte Wriggen.

