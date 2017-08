Itzehoe : Millimeterarbeit im Treppenhaus

vergrößern 1 von 2 Foto: Ruff (2) 1 von 2

Zwischendurch steht Museumsleiterin Katrin Maibaum der Schweiß auf der Stirn – und das nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen gestern im Wenzel-Hablik-Museum: Nur haarscharf passt der zwei mal drei Meter große „Sternenhimmel“ des Itzehoer Künstlers durch das Treppenhaus. Vier Mitarbeiter einer auf Kunsttransporte spezialisierten Spedition tragen das Gemälde Stufe für Stufe ganz vorsichtig herunter. Zwischen den Stockwerken müssen sie es auch noch über dem Treppengeländer drehen, weil sonst nicht genug Platz ist. Auch Maibaum und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Katharina Gräber fassen mit an. „Das stand mir schon ein bisschen bevor“, sagt Maibaum, als das Gemälde schließlich sicher im Erdgeschoss steht.

Es sind arbeitsreiche Tage für das Team des Museums. Über 350 Kunstwerke von Wenzel Hablik werden für die große Hablik-Ausstellung (wir berichteten) im renommierten Martin-Gropius-Bau in Berlin zum Transport vorbereitet und verpackt. Neben Gemälden sind auch Zeichnungen, Druckgrafiken und Designobjekte darunter. „Wir wollen Habliks Gesamtwerk vorstellen“, sagt Maibaum, die die Berliner Ausstellung kuratiert. Heute startet ein erster vollklimatisierter Lastwagen in Richtung Hauptstadt. „Es fühlt sich so an, als würden wir das ganze Museum einpacken und es nach Berlin bringen.“ Tatsächlich werden im Gropius-Bau sogar mehr Werke Habliks ausgestellt als normalerweise in Itzehoe, weil mit knapp 1000 Quadratmetern schlicht mehr Ausstellungsfläche zur Verfügung steht. „Es wird die bisher größte Werkschau und die erste Einzelausstellung in Berlin“, sagt Maibaum.

Für den Transport der wertvollen Kunstwerke hat sich das Museum externe Unterstützung geholt. Neben der Spedition sind auch zwei freiberufliche Gemälderestauratorinnen beteiligt. Annette Stams-Schmitt hat die Transporte akribisch vorbereitet. Ihre Kollegin Nicoline Zornikau aus Hamburg betreut nun das eigentliche Verpacken. Besonders für die großflächigen Gemälde müssen individuelle Lösungen gefunden werden, um das Risiko von Schäden zu minimieren. Der „Sternenhimmel“ beispielsweise hat eine Verstärkung aus stabiler Pappe an der Rückseite bekommen, darunter eine Schaumstoffschicht als „Schwingschutz“. „Es ist wichtig, dass die Leinwand möglichst wenig Erschütterungen aussetzt wird“, erklärt Zornikau. „Beim ‚Sternenhimmel‘ ist die Farbschicht zum Glück nicht allzu dick.“ Risse sollen trotzdem unbedingt vermieden werden.

Außen wird das Gemälde – irgendwie passend zum Motiv – in ein Spezial-Vlies eingeschlagen, das ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt wurde. Atmungsaktiv, feuerhemmend und garantiert ohne chemische Ausdünstungen ist der Hightech-Stoff. Abschließend kommt noch eine passgenaue, stabile „Klimakiste“ dazu, die nicht nur starke Schwankungen bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit verhindert, sondern selbst bei Unfällen bis zu einem gewissen Maße Schutz für die Kunstwerke bietet.

„Der Aufwand ist schon enorm“, sagt Maibaum. Für jedes Werk wird ein eigenes Protokoll erstellt, das dann in Berlin von den Restauratoren des Gropius-Baus fortgeführt wird. Dort beginnt ab Montag der Aufbau der Ausstellung, die dann am 2. September für Besucher eröffnet wird. „Beim Aufbau sind wir dann auch vor Ort“, so Maibaum. „Ich bin gespannt, ob unsere Planungen sich dann auch alle in die Tat umsetzen lassen.“

Ganz „nebenbei“ werden Gräber und Maibaum auch noch die Ausstellungsräume des Hablik-Museums neu bestücken. Denn auch wenn jetzt weite Teile der Dauerausstellung auf dem Weg nach Berlin sind, soll das Haus auch während der Werkschau dort geöffnet bleiben. Nur heute und morgen ist sie noch geschlossen. „Wir werden öfter zwischen Berlin und Itzehoe pendeln“, sagt Maibaum. Trotz des Stresses überwiegt aber eindeutig die Vorfreude: „Es ist toll, dass wir diese Gelegenheit bekommen haben.“





>Weitere Informationen zur Ausstellung unter

www.gropius-bau.de