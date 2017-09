Miles Davis brachte ihn zum Jazz

vergrößern 1 von 1 Foto: Winkler-Marxen 1 von 1

Im Kulturhof finden sich wieder die Freunde des Jazz zusammen: Der Verein Jazz in Itzehoe lädt für morgen ab 20 Uhr ein zur Session im September. Als Opener tritt die Bigband des Kulturhofes auf, bestehend aus Schülern und Ehemaligen der Musikschule. In der ersten knappen Stunde will die Combo aus Hobbymusikern zeigen, dass Jazz in der Gruppe Spaß machen kann. Klassische Bigband-Stücke wie „Birdland“ wird sie ebenso servieren wie Joe Samples „Street Life“ oder auch etwas von Latino-Musiker Tito Puente.

Saxofonist Burkhard Katz leitet die Bigband seit anderthalb Jahren. Er kam 2013 aus Hamburg als Lehrer an den Kulturhof. Eine Miles-Davis-Scheibe, die er als Jugendlicher hörte, öffnete ihm die Welt des Jazz. „Da war’s um mich geschehen“, erinnert er sich. Er war zuerst „vernünftig“, studierte Wirtschaftswissenschaft und arbeitete für zehn Jahre in der IT-Branche. Dann aber schmiss er seinen gut bezahlten Job hin und studierte Saxofon in Hamburg. 2012 legte er seinen Schwerpunkt von Auftritten auf das Unterrichten. Vor fünf Jahren kam er über Kollegen zum Kulturhof.

Die Bigband probt jeden Montag von 19 bis 20.30 Uhr. „Saxofone haben wir genug“, fasst Katz mit Blick auf seine Musiker zusammen. „Aber eine dritte Posaune fehlt noch. Und – ganz wichtig – jemand am Klavier.“ Voraussetzung sind Noten- und Rhythmus-Festigkeit.

Der Schwierigkeitsgrad der Musikstücke ist nicht zu hoch. „Dank einfacher Notierung kommt da schon ein guter Sound zustande.“ Einige Stücke vom Vorgänger hat er beibehalten, hinzugekommen sind modernere Arrangements. „Mittlerweile ist die Bigband engagierter dabei!“ freut sich Katz über seine Musiker. „Ich bin ganz gespannt, wie es Sonnabend wird.“

Nach der Pause sind alle Jazz-Musiker eingeladen, sich in gewohnt lockerer Atmosphäre an der Session zu beteiligen.

Der Eintritt zur Jazz-Session ist frei, Spenden gehen an die Musiker.