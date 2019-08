Regionales Berufsbildungszenturm Itzehoe : Mikrotechnologen brauchen Räume

Vertrag für angemietete Räume am Langen Peter läuft aus. Verwaltung bereitet Aufstockung von Gebäude am Juliengardeweg vor.

von Delf Gravert

16. August 2019, 14:25 Uhr

Itzehoe | 2016 war sie schon einmal beschlossen worden. Nun ist die Aufstockung des Werkstattgebäudes am Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) wieder aktuell. Hintergrund ist akute Platznot für den Fachbereich der Mikrotechnologie.

Die Aufstockung des Gebäudes direkt am Juliengardeweg sollte schon 2016 die Raumnot am RBZ lindern. Doch die Investition von damals 3,1 Millionen Euro wurde verschoben. Nun werden die Pläne unter neuen Vorzeichen aktualisiert, erklärte Kreisbauamtsleiterin Daniela Immich in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Kreistags. Denn der Fachbereich Mikrotechnologie am RBZ droht heimatlos zu werden. Aktuell werden die Berufsschüler in Räumen der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (WAK) am Langen Peter unterrichtet. Da dieses Gebäude aber ein neues Nutzungskonzept erhält, hat die WAK den Mietvertrag gekündigt. Es konnte zwar ein Aufschub vereinbart werden. „Schnellstmöglich“ müsse aber eine Alternative gefunden werden, so Immich.

Aus Sicht der Verwaltung erscheine die Aufstockung als sinnvollste Lösung, sagt Immich. Bereits im September will sie dem Ausschuss konkretere Planungen und Kostenschätzungen vorlegen.

Mehrere Ausschussmitglieder verwiesen auf Überlegungen, die Mikrotechnologie des RBZ im Innovationsraum anzusiedeln. Immich zeigte sich hier eher skeptisch wegen des großen Zeitdrucks. Es gebe bisher keine konkreten Pläne für ein solches Projekt. Dagegen liege für die Aufstockung eine Entwurfsplanung vor, die zügig angepasst werden könne.