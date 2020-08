Schenefelder Turnerschaft : Michaela Thomée ist jetzt ausgebildete Reha-Trainerin

Die Turnerschaft Schenefeld weitet ihr Programm aus. Mit Denis Kneckt wurde ein zweiter Trainer angestellt.

30. August 2020, 12:14 Uhr

Schenefeld | Neuigkeiten gibt es aus der Schenefelder Turnerschaft (TS): „Das Wichtigste und Interessanteste ist wahrscheinlich, dass die Turnerschaft ab September Rehasport-Kurse anbieten darf“, sagt Michaela Thomée, hauptamtliche Trainerin, die eigens dafür noch einmal die Schulbank drückte und ihre Prüfung beim Rehabilitations- und Behinderten- Sportverband Schleswig-Holstein(RBSV) ablegte.

„Niedergelassene Ärzte können für ihre Patienten eine Verordnung ausstellen, so dass dieser dann auch nach einer bereits erfolgten

Reha-Maßnahme weiter die Möglichkeit hat, bereits erreichte Ziele zu verfestigen, Krankheiten vorzubeugen und aktuelle Behinderungen zu mildern“, erklärt sie. Ganz besonders hebt Thomée hervor, dass das ab September, jeweils mittwochs beginnende Training für die Teilnehmer nach Genehmigung durch die Krankenkasse kostenlos sei.

Neu ist in der Turnerschaft ebenfalls, dass erstmals in der Geschichte der TS mit Dennis Knecht ein zweiter Trainer für das Fitness-Studio eingestellt wurde. Unterstützen wird er unter anderem das Projekt „Schule und Verein “. In Kooperation mit der örtlichen Schule haben Jugendliche dann die Möglichkeit, zweimal wöchentlich im Fitness-Studio zu trainieren. „Ziel ist es, Jugendlichen ein Muskelaufbautraining zu bieten und sie langsam an das richtige Training mit Fitness-Studio-Geräten heranführen“, sagt Michaela Thomée.

Auch das Projekt „Kita und Verein“ geht in diesem Jahr in die zweite Runde. „Im vergangenen Kindergartenjahr sind wir einmal wöchentlich im Kindergarten gewesen, um rund 25 Kinder zu bewegen“, freut sich Thomée, dass sie das Angebot jetzt fortführen kann.

Seit den Sommerferien bietet die Turnerschaft außerdem „Zumba Strong Nation“ an. Dieser neue Power-Kurs vereint Eigengewichts-, Muskelaufbau-, Kardio- und Plyometrietraining. Plyometrische Bewegungen sollen die Koordination und die Kraft verbessern.

Nach zweijähriger Pause konnte mit Carina Wulff jetzt auch wieder die Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) besetzt werden. Und voraussichtlich für Ende September plant die Turnerschaft einen Tag der offenen Tür, bei dem die neuen Mitarbeiter sowie die neu angeschafften Geräte im Fitness-Studio vorgestellt werden sollen.