Vorstand SPD GLückstadt : Michael Seifert neuer SPD-Chef

Glückstädter Sozialdemokraten wählen einen neuen Vorstand , bei dem nur Partei-Vize Dirk Glienke seinen Posten behält.

von shz.de

20. September 2018, 11:21 Uhr

„Wir müssen und wollen auch die Parteiarbeit wieder vorantreiben, aktiver werden und den Ortsverband mit Leben füllen“, zeigte sich der frisch gewählte Vorsitzende des Glückstädter SPD-Ortsverbandes Michael Seifert zuversichtlich. Fast der gesamte Vorstand des Ortsverbandes wurde neu besetzt während der diesjährigen außerordentlichen Mitgliederversammlung.

Schon im vergangenen Jahr hatten die damals gewählten Vorstandsmitglieder sich lediglich für ein Jahr Amtszeit wählen lassen. So waren die Neuwahlen bereits absehbar. Auf seinem Posten blieb lediglich der stellvertretende Vorsitzende Dirk Glienke. Zum Kassierer wurde Günther Göttling gewählt. Beisitzer wurden Annette Klei und Heike Kühl, die zwar nicht anwesend waren, ihre Bereitschaft für diese Posten aber schriftlich bekundet hatten.

„Ich bin sehr positiv gestimmt. Das Potenzial in Glückstadt ist da“, gab sich der Vorsitzende des Kreisverbandes Lothar Schramm zuversichtlich. Zuvor war seitens der Mitglieder massive Kritik am zu lasch geführten Wahlkampf in Glückstadt geäußert worden. Da der neue Vorstand sich nun jedoch motiviert zeigte, beruhigten sich die Gemüter schnell wieder. Auch die Kasse präsentierte sich ausgeglichen. „Wir haben sehr sparsam gewirtschaftet“, vermeldete der ehemalige Kassierer Michael Seifert.

Für den Kreisverband und die Bundespolitik berichtete Lothar Schramm. „Die gesamte Partei ist mächtig in Bewegung, man kann gar nicht alles berichten, was sich so tut“, erklärte er. Unter anderem stellte er einen neuen Internetauftritt vor, der vom Landesverband vorbereitet wurde und nun über den Kreisverband nach und nach, je nach Wunsch, in die Ortsverbände getragen werde. Der neue Vorsitzende bekundete sogleich reges Interesse daran. Auch bot Schramm seine Hilfe für eine angestrebte Zukunftswerkstatt der SPD in Glückstadt an. „So könnte ein Profil für euren Ortsverband geschaffen werden“, erklärte er. Ein Fehlen desselben war vorher von den Mitgliedern bemängelt worden. „Ihr müsst da sein, wo die Leute sind“, forderte Schramm die Mitglieder auf.

Diskutiert wurde dann noch ein Antrag von Michael Seifert. Er stellte zur Diskussion, im Stadtrat die Umsetzung des bereits in 2002 beschlossenen Bebauungsplanes 3.53 zu fordern. Dabei handelt es sich um den Bau einer Fußgänger- und Fahrradverbindungsbrücke zwischen den Stadtteilen Nord und Tegelgrund. Dem Antrag wurde zugestimmt, so dass er nun der Fraktion übergeben wurde.