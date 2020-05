Hohenlockstedt : Michael Schumacher wird Gemeindemanager

Ein in Hohenlockstedt neu geschaffenes Amt soll Bürgermeister Wolfgang Wein entlasten.

von Joachim Möller

11. Mai 2020, 12:16 Uhr

Hohenlockstedt | Ein neuer Mann und ein neuer Titel: Michael Schumacher ist als Gemeindemanager in Hohenlockstedt eingestellt worden. Seine Hauptaufgabe: Die Unterstützung des ehrenamtlichen Bürgermeisters Wolfgang Wein (CDU). Seinen Sitz hat der 60-Jährige im Gemeindebüro im Rathaus.

ZITAT: Wir haben feststellen müssen, dass eine Dauerpräsenz nicht zu unterschätzen ist. Die Bürger wollen einen Ansprechpartner direkt vor Ort. Wolfgang Wein

Als Polizeibeamter könne er nicht dauerhaft präsent sein. Schumacher wird deshalb den Bürgermeister unterstützen und beraten, bei Projekten mitwirken, Ansprechpartner für Gemeindevertreter, Mitarbeiter und Bürger sein, Post und E-Mails bearbeiten, Termine pflegen, die Gemeinde-Homepage betreuen und unter anderem Öffentlichkeitsarbeit steuern.

Gemeindemanager bereits eingespannt

Eingespannt ist Schumacher bereits im Umbau des Rathauses. Im Erdgeschoss werden neue Räume für Bürgermeister und Vorzimmer eingerichtet, ins Obergeschoss kommt eine Arztpraxis.

Eingebunden wird er auch in die Verhandlungen mit der Gemeinde Hohenwestedt, die nach der Abwasserentsorgung die Regie für die Wasserversorgung übernehmen soll.

Büro ein Jahr lang unbesetzt

Das Gemeindebüro war nach der Pensionierung von Peter Hölck fast ein Jahr unbesetzt. Auch, weil erst eine zweite Ausschreibung zum Erfolg führte. Die erste, bei der noch ein Verwaltungsbeamter gesucht wurde, blieb erfolglos.

Erst auf die Erweiterung der Ausschreibung auf Angestellte mit der Möglichkeit einer besseren Bezahlung meldeten sich fünf Bewerber. Darunter Michael Schumacher, der zuvor im Landesamt für Ausländerangelegenheiten das Dezernat für straffällige Ausländer geleitet hat.

Umzug nach Hohenlockstedt geplant

Der Diplom-Betriebswirt suchte ein neues Betätigungsfeld und in der Hohenlockstedter Ausschreibung „reizte ihn die Aufgabenstellung“. Als Nordlicht aus Bremerhaven fühle er sich sehr wohl in Schleswig-Holstein. Bisher wohnt er in Wasbek, in Hohenlockstedt wolle er sich jedoch eine neue Heimat schaffen.

Michael Schumacher ist fortan Angestellter der Gemeinde. Vorgänger Peter Hölck war als Beamter im Amt Kellinghusen tätig.