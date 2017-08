SHMF in Brunsbüttel : Michael Jackson an vier Klavieren

vergrößern 1 von 1 Foto: Kolz 1 von 1

Ihr Auftritt ist nicht gewöhnlich. Das Gershwin Piano Quartet präsentiert ihre Werke an vier gleichen Flügeln. Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals gab das Ensemble im Brunsbütteler Elbeforum seine Visitenkarte ab.

Die vier Musiker André Desponds, Stefan Wirth, Benjamin Engeli und Mischa Cheung kommen alle aus ganz unterschiedlichen Musik-Genres und bringen ihr Können und ihre Erfahrung bei den Arrangements ein. „Wir bearbeiten die Stücke selbst, denn es gibt keine Noten für vier Klaviere“, erklärte Stefan Wirth. Die Pianisten verstehen es, bekannte Werke für sich so zu arrangieren, dass die Stücke eine ganz neue Note kriegen. Da mogeln sich in Prokofieffs „Leutnant Kije“ Tonfolgen anderer Komponisten und die einzelnen Sätze folgen mit so fließenden Übergängen, dass der Leutnant von der Geburt direkt in die Romanze wechselt und mit der Troika durch Sibirien prescht. „Wir spielen gerne im Hamburger Raum, weil es da die schönen Steinway-Flügel gibt“, kokettierte Stefan Wirth. Aus Hamburg waren extra drei Kollegen des Brunsbütteler Flügels angereist, die von einem Fachmann fünf Stunden lang gestimmt wurden.

Warum das so wichtig ist, wurde dem Zuhörer während des Konzerts bewusst. Nur durch die perfekte Stimmigkeit tritt die Harmonie des Zusammenspielt hervor. Dabei überraschen die Musiker immer wieder mit kurzen Einsätzen von Triangel, Becken, Rasselei und E-Bow. Aber auch die Klaviere wurden nicht nur mit der Tastatur zum Klingen gebracht. Da wurden die Saiten gezupft, gestrichen oder mit Klöppeln geschlagen.

Neben Strawinsky, Prokofieff, Gershwin und Bernstein, die von allen vier Pianisten intoniert wurden, kam auch der Komponistenschwerpunkt des Festivals, Maurice Ravel, als Solostücke zu Gehör. Nach einem sehr schwungvollen „I got Rhythm“ als Zugabe, kündigte Stefan Wirth ein Arrangement von Michael Jackson an. „Wir haben mal ausprobiert, was man für Töne mit einem Klavier so machen kann.“ Es erklang „Bad“ und riss die Zuhörer von den Stühlen.

Das hatte es einige Gäste vorher schon, die sich mit der Musik des Gershwin Piano Quartets nicht anfreunden konnten und während des zweiten Konzertteils den Saal verließen. Die restlichen der knapp 700 Besucher waren begeistert und gaben entsprechend anhaltenden Applaus. Unter ihnen auch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, Bürgermeister Stefan Mohrdieck und Bürgervorsteherin Karin Süfke sowie Vertreter aus der Ratsversammlung, dem Festival-Beirat und der örtlichen Wirtschaft. Beate und Wilfried Heemann aus Nordrhein-Westfalen besuchten das Konzert während ihres Husum-Urlaubs. „Wir sind keine Strandurlauber, lieber Kultur“, erklärte Wilfried Heemann. „Und wir wollten immer schon mal ein Konzert besuchen, denn das Schleswig-Holstein Musik Festival ist auch bei uns bekannt“, fügte seine Frau an. Sie nutzten das kulinarische Angebot im Festivaltreff-Zelt und freuten sich über einen gelungenen Konzertabend.