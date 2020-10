Trend in Itzehoe : Metalldiebe suchen Baustellen heim

Die Baustelle der Kreisverwaltung war schon zwei mal betroffen, aber auch andernorts schlagen Diebe zu.

von Andreas Olbertz

14. Oktober 2020, 14:37 Uhr

Itzehoe | Baustellen in der Kreisstadt scheinen im Moment ein beliebtes Ziel von Buntmetalldieben zu sein.

Schon zwei Mal wurde in diesem Monat nach Polizeiangaben eine Baustelle der Kreisverwaltung in der Karlstraße heimgesucht. Am ersten Oktoberwochenende sind Unbekannte in den Rohbau eingestiegen und haben aus dem Keller rund 20 Meter Kupferrohrleitungen im Wert von 100 Euro entwendet. „Sie durchtrennten die bereits installierten Leitungen vermutlich mit einem Bolzenschneider“, teilt Polizeisprecherin Merle Neufeld mit: „Im Zeitraum vom 8. bis zum 12. Oktober gingen Unbekannte das Objekt erneut an, stahlen wieder Kupferleitungen und zudem Strom- und IT-Kabel im Gesamtwert von etwa 200 Euro.“

Zwischen Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, betraten Diebe das sich im Bau befindende Gebäude in der Brunnenstraße. Aus den Räumlichkeiten stahlen sie unter anderem Teile aus Buntmetall, zwei Kabeltrommeln und ein Rührgerät. „Der Gesamtwert der erlangten Beute dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 1400 Euro liegen“, so Neufeld.

Zeugenhinweise an die Polizei unter 04821 / 6020.





