Benefizturnier des itzehoer lions-Club : „Metalheads“ golfen für den guten Zweck

28. August 2019, 15:37 Uhr

Breitenburg | Zum 14. Mal richtete der Itzehoer Lions-Club auf der Golfanlage am Breitenburger Schloss ein Benefizturnier aus. Diesmal konnte Lions-Präsident Peter Krohn 88 Golfer begrüßen, die sich in 22 Teams zu je vier Spielern aufteilten.

In den Vorjahren spielte jeder für sich, in diesem Jahr wurde zum ersten Mal in einem veränderten Modus um den Sieg gerungen.

Modus „Florida Scramble“

Dieses als „Florida Scramble“ besonders bei Benefizturnieren beliebte Regelwerk sieht vor, dass in einem Team von vier Spielern nach jedem Schlag die Lage des jeweils bestplatzierten Balls für die Fortführung der Runde entscheidend ist.

So können auch unterschiedlich spielstarke Golfer im Team erfolgreich sein. „Wir haben uns zu dieser Änderung des Turniermodus entschlossen, weil es einfach mehr Spaß macht“, erläuterte Cheforganisator Manfred Kröger.

Fünfstelliger Reinerlös

Neben dem besten Team wurde auch der originellste Name prämiert. So traten Metallfachhändler Peter Krohn mit Frau Inge, Goldschmiedin Carolin Kröhnke und Zahnarzt Frank Ehlert als „Metalheads“ an, mussten sich aber den „Mixed Pingels“ unter „Chefin“ Iris Pingel geschlagen geben.

Abendessen und Tombola boten den Rahmen für die Siegerehrung. Der Reinerlös wird sich auch in diesem Jahr voraussichtlich wieder im fünfstelligen Bereich bewegen und in soziale Projekte in der Region fließen.