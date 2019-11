Lautes Itzehoe : Metal-Stimmung im Haus der Jugend

Metalnacht unter dem Motto „Laut und Live“ mit drei Bands in der Itzehoer Jugendeinrichtung.

von Ludger Hinz

17. November 2019, 14:16 Uhr

Itzehoe | Die Getränke gingen schnell zur Neige, für die Stimmung galt das nicht – im Haus der Jugend (HdJ) machten drei Bands bei der Metalnacht reichlich Alarm. Unter dem Motto „Laut und Live“ lieferten „Ravager“ aus Walsrode sowie „Celebrate the Bloodshed“ und „Toxic Deass“ aus Itzehoe eine geballte Ladung Metal für etwa 100 Fans. Eine Herausforderung für die Technik – und an den Reglern stand an diesem Abend der Nachwuchs.

Jonas Herzog (17) für das Licht und Tobias Arnhold (18) für den Ton schufen mit einer 10.000 Watt-Anlage die Voraussetzungen. „Ich musste die Bühnenmonitore und die Saalboxen aufeinander und auf die verschiedenen Musikrichtungen abstimmen“, so Arnhold. „Aber wir haben das alles im Griff, es läuft fast besser als gedacht.“ Herzogs setzte das Licht passend zur Musik ein. „Das war beim Death Metal etwas düsterer, bei den anderen etwas wilder.“ Das Ergebnis waren laut Markus Stademann vom HdJ „witzige Shows – und das Getränkeproblem haben wir durch die Spende einer Band gelöst“.