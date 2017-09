Ausbildungsmesse in Itzehoe : Messe zum Anpacken und Informieren

vergrößern 1 von 6 1 von 6









von Kristina Röhrs

erstellt am 30.Sep.2017 | 10:00 Uhr

„Jugendliche denken immer, sie müssen für die verschiedenen Berufe in die weite Welt hinaus“, hat Christel Butenschön beobachtet. „Aber auch Steinburg hat viel zu bieten.“ Das zeigte sich gestern bei der Ausbildungsmesse Azubiz im Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) in Itzehoe, die dieses Jahr RBZ-Lehrerin Butenschön mit Kollegin Marie Kluthe in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, dem Jobcenter und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag organisiert hatte – mit einem überwältigendem Erfolg: „Das ist nicht zu toppen“, resümierte RBZ-Leiter Klaus-Peter Teske. Rund 1400 Besucher kamen zum Tag der beruflichen Bildung ins RBZ. Über 90 Aussteller – Bildungseinrichtungen und Unternehmen – sowie das RBZ selbst mit seinen 48 Ausbildungsberufen präsentierten den Schülern ein umfassendes Angebot. „Von en Ausstellern habe ich sehr oft gehört, dass die Jugendlichen sehr gut vorbereitet waren“, lobte Kluthe.

Das Erfolgsgeheimnis der Messe sieht Christel Butenschön in der Kombination aus Info und Praxis: „An den Ständen wird nicht nur gesprochen, sondern die Schüler können vieles ausprobieren.“ Der Sektor der metalltechnischen Berufe hatte beispielsweise einen Taschenlampenparcours entwickelt, der Einblicke in die verschiedenen Berufe vom technischen Produktdesigner bis Zerspannungsmechaniker gab. In einer halben Stunde konnten Schüler an acht Stationen ihre eigene Taschenlampe zusammenbauen und mitnehmen. „Das wurde sehr gut angenommen“, so RBZ-Lehrerin Svea Milbradt. Es mussten sogar Flyer nachgedruckt werden. „Ich finde diese Aktion gut. Es ist spannender etwas praktisches auszuprobieren, als nur etwas erzählt zu bekommen“, findet Kevin Dell (14) von der Gemeinschaftsschule am Lehmwold.

Auch den Beruf von Jenik Grimsmann (17) nahmen viele Schüler unter die Lupe – im ganz wörtlichen Sinne: Vor einem Monat begann er seine Lehre zum Mikrotechnologen am Fraunhofer Institut. „Wir wollen wissen, was ein Mikrotechnologe eigentlich macht und wie die Ausbildung abläuft.“ Auch hier waren schnell viele Broschüren vergriffen.

Manuel Kroll von der Firma Schütt in Landscheide-Flethsee stellte den Beruf des Zimmerers vor. Vor drei Jahren hatte er sich bei der Azubiz selbst bei seinen heutigen Kollegen informiert und ist nun in seinem Traumberuf gelandet. Dass man auch über Umwege ans Ziel kommen kann, erklärte der ehemalige RBZ-Schüler Chaia Vomschee aus Wrist, Student für Kommunikationsdesign an der Kunstschule Wandsbek. Mit seinem Abschluss kann er sogar im Ausland den Bachelor machen, so Leiter Markus Böhler.

Nicht nur die Kunstschule interessiert sich für die Steinburger Nachwuchskräfte, der Covestro Industriepark Brunsbüttel bekomme viele Bewerbungen aus dem Kreis, wie Ausbildungsleiter Jürgen Evers sagte. „Deshalb wollten wir uns auch auf der Messe in Steinburg präsentieren – nächstes Jahr wieder.“ Er habe viele interessante Gespräche mit Schülern geführt.

Im Präsentationsraum des Itzehoer Friseurs Coco war es proppenvoll. Haare glätten, locken, stylen – da standen vor allem die jungen Damen Schlange. „Leider haben eher wenige Interesse an dem Beruf“, bedauerte Bereichsleiterin Elke Peters. Doch Kimberly Heijn (22), im ersten Lehrjahr, hofft auf neues Interesse. „Es können vielfältig Sachen ausprobiert werden, da nicht nur stumpf über den Beruf geredet wird.“ Und auch die beiden Flüchtlinge Mohammed Wisi (14) und Tarek Hamuod (16) von der Wolfgang-Borchert-Regionalschule liebäugeln mit einer Ausbildung.

Schick war auch das Highlight der Messe, die Modenschau, bei der sich die Jugendlichen Anregungen holen konnten, wie man sich für Bewerbungsgespräche passend kleidet. Auch Berufskleidung wurde auf dem Laufsteg präsentiert. Den Abschluss bildete ein Musikprogramm mit jungen Talenten vom RBZ. Kurz vor dem großen Auftritt gab es noch Tipps von dem ehemaligen RBZ-Schüler Alessio (21), der mittlerweile sein Geld als Musiker in Berlin verdient. Als Veranstaltungstechniker kam er für die Messe an seine alte Schule zurück. „Ich gebe den jungen Musikern Ratschläge und leiste ein bisschen pädagogische Arbeit, das habe ich hier gelernt. So schließt sich der Kreis.“ Der Bluessänger hatte auch für die Veranstalter noch einen Tipp: „Ich finde es schade, dass hier nur wenig kreative Berufe vertreten sind. “