Intitiative der Kreisverwaltung : Menschen im Kreis Steinburg sollen gesund aufwachsen und leben

Kreisverwaltung möchte Koordinierungsstelle für Gesundheitsförderung und Prävention einrichten.

von Ilke Rosenburg

22. August 2019, 11:11 Uhr

Itzehoe | „Die Kreisverwaltung Steinburg möchte diesen Weg gehen“, betonte Kreisdezernent Hans Treinies im Kreissozialausschuss. Dieser Weg, das ist die Einrichtung einer kreisweit agierenden Koordinierungsstelle für Gesundheitsförderung und Prävention. Das Projekt sei auf Nachhaltigkeit angelegt.

Antrag an die Fraktionen weitergereicht

Das Gremium unter dem Vorsitz von Gerlinde Böttcher-Naudiet (SPD) mochte noch keine Entscheidung treffen, verwies auf Antrag von Volker Rehder (CDU) das Thema in die Fraktionen, um es parteiintern zu erörtern – auch angesichts der zu erwartenden Kosten.

Antrag auf Fördergelder

Um den von Treinies benannten Weg zu gestalten, will der Kreis eine Projektförderung des GKV Bündnis Gesundheit (eine Initiative der gesetzlichen Krankenversicherungen) beantragen.

Die soll für den Aufbau kommunaler Strukturen für Gesundheitsförderung und Prävention genutzt werden. Kommt vom Bündnis Gesundheit ein positiver Bescheid, stelle der Kreis sowohl die Finanzierung des Eigenanteils als auch die Nachhaltigkeit der Koordinierungs- und Kooperationsstrukturen nach dem Förderzeitraum sicher.

Demografischen Wandel im Blick

Mit der Koordinierungsstelle für Gesundheitsförderung und Prävention sollen vorhandene Angebote auf diesem Sektor gebündelt und über Netzwerkarbeit an die Bedürfnisse der Bewohner des Kreises Steinburg „lebensphasenübergreifend“ – für Menschen von 0 bis 100 Jahren – angepasst werden.

Aufgrund des demografischen Wandels wolle der Kreis Steinburg seine gewählte Strategie nicht auf das Kindes- und Jugendalter beschränken.

Davon profitieren sollen alle Kommunen.

Zitat: Gesundheit ist neben Bildung die wichtigste strategische Ressource für eine wettbewerbsfähige Kommune. Sitzungsvorlage der Verwaltung

Durch kommunale Gesundheitsstrategien würden Gesundheitsprobleme mit verschiedenen Beteiligten identifiziert, Ziele formuliert und Maßnahmen umgesetzt. Lebensqualität zähle zu den herausragenden Standortfaktoren und stehe im engen Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand.

Fehlentwicklungen könnten rechtzeitiger erkannt werden, und so könne beispielsweise der demografischen Entwicklung in den Gemeinden begegnet werden.

Lückenlose Förderung als Ziel

Letztlich werden alle Leistungen und Angebote der Akteure durch die Koordinierungsstelle aufeinander abgestimmt und koordiniert. So könne eine lückenlose Förderung gestaltet werden.

Gleichzeitig würde Unter- oder Überversorgung erkannt und Doppelstrukturen vermieden.

Zu den Aufgaben der Koordinierungsstelle würden darum unter anderem im Netzwerkaufbau, in der Planung und Organisation von (Fach-)Veranstaltungen sowie Beratung und Unterstützung örtlicher Fachkräfte aus diversen sozialen Bereichen gehören.

Dazu gehören auch die Entwicklung von Präventionsketten auf kommunaler Ebene und die Aufstellung von Bedürfnisanalysen.

Rahmenbedingungen gestalten

Alles in allem gelte es die Rahmenbedingungen in den Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen so zu gestalten, dass Städte und Gemeinden ein gesundes Aufwachsen und Leben ermöglichen.

Die Anschubfinanzierung für den Aufbau einer funktionsfähigen Koordinierungsstelle kann für fünf Jahre beantragt werden. Das GKV Bündnis stelle im ersten Jahr einen Förderanteil von 70 Prozent (maximal 70.000 Euro) der Gesamtkosten in Aussicht. In den Folgejahren verringert sich der Anteil auf bis zu 50 Prozent im zweiten Jahr und bis zu 30 Prozent im dritten bis fünften Jahr. Voraussetzung ist eine Eigenbeteiligung des Kreises.

Die Fördermittel für die Koordinierungsstelle würden nach der Entscheidung des Kreistags für das Projekt beantragt werden. Doch zunächst einmal geht es in die politische Diskussion.