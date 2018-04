Telefonabstimmung : Mensch des Monats März gesucht

Unsere Zeitung ruft zur monatlichen Telefonabstimmung auf. Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab.

06. April 2018, 05:00 Uhr

Die Norddeutsche Rundschau, die Glückstädter Fortuna und die Wilstersche Zeitung suchen den oder die Menschen des Monats März. Wer war in den vergangenen Wochen in aller Munde? Wer hat etwas Herausragendes geleistet? Oder wer bestach durch ein besonderes Talent? Wir stellen drei Kandidaten, über die wir im abgelaufenen Monat berichtet haben, zur Wahl. Aus dem Kreis der Sieger lassen wir am Jahresende über den oder die Menschen des Jahres abstimmen. Machen Sie bei unserem Telefonvoting mit und stimmen sie für Ihren Favoriten. Rufen Sie unter der Nummer 01378-407784 an. Anschließend können Sie mit der Eingabe der zweistelligen Endziffer für Ihren Kandidaten abstimmen . Zur Wahl stehen Silja Paul (Endziffer 01), die erfolgreich gegen Leukämie gekämpft hat, Christine Berg (Endziffer 02), die sich für ein Hilfsprojekt in Thailand engagiert, und Hartwig Lentfer (Endziffer 03), der 38 Jahre Vorsitzender des Kreissportfischerverbands Steinburg war.

> Die Leitungen sind bis Montag, 9. April, 23 Uhr, freigeschaltet.

Die Vorschläge für den Monat März:





Kämpferin



ist eine Kämpferin. Erst vor gut einem Jahr hatte die 20-jährige Itzehoerin eine Leukämie-Erkrankung erfolgreich bekämpft – die dann etwa ein halbes Jahr später doch wieder ausbrach. Nach vielen Hilfsaktionen wurde schließlich ein Stammzellspender gefunden und inzwischen gehe es ihr wieder besser, sagt sie. Nun will Silja Paul anderen Patienten mit ihrer Geschichte helfen. Und gesunde Menschen ermutigen, Blut zu spenden und sich als Stammzellspender zu registrieren.

Thailand-Hilfe



engagiert sich auf vielfältige Weise, ob im Naturschutz, in der Politik oder als Autorin von Frauenportraits. In ihrem Urlaub unterstützte sie jetzt ein Hilfsprojekt in Thailand für benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Bergdörfern. Sie reiste nach Chiang Mai. Sie lehrte Englisch, half den Kindern bei Näharbeiten und spielte mit ihnen. Weil Schulbesuche dort Geld kosten, will sie weiterhin das Projekt auch finanziell unterstützen.

Chef der Angler



Mehr als 40 Jahre lang warim Vorstand des Kreissportfischerverbands Steinburg – 38 davon als Vorsitzender. Jetzt ist der 74-Jährige in die zweite Reihe getreten, um einem Jüngeren Platz zu machen. In Lentfers Amtszeit fielen unter anderem die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Stör-Bramau, die sich um Lachs und Meerforelle kümmert, und der Kampf gegen die maßlose Netzfischerei vor den Flussmündungen.

