Meisterkonzert im Gotteshaus mit Barte-Hanssen und Perucki

von Joachim Möller

07. Oktober 2019, 14:31 Uhr

Krempe/Wilster | In der St-Peter-Kirche zu Krempe erwartet die Besucher am Sonnabend, 12. Oktober, 17 Uhr, ein Meisterkonzert für Violine und Orgel. Zu hören sind Lukasz Perucki (Polen) und der Wilsteraner Kirchenmusiker Hartwig Barte-Hanssen. Tags darauf, am Sonntag, 13. Oktober, gastieren sie in der Wilsteraner St.-Bartholomäus-Kirche, ebenfalls um 17 Uhr.

Perucki gehört zur führenden jungen Violingeneration Polens. Er graduierte mit Auszeichnung an der Danziger Fryderyk-Chopin-Musikhochschule bei Prof. Anna Wolinska und Prof. Andrzej Kulka. Konzerte führten ihn bereits in viele Länder Europas und die USA. Er musizierte mit dem Gdansk-String-Quartett, dem Royal-Choir-Ensemble, ist Konzertmeister des Kammerorchesters der Danziger Akademie und ist seit 2014 Mitglied des Baltischen Philharmonischen Orchesters. Beide Musiker haben bereits 2015 und 2016 gemeinsam Konzerte in Polen und Deutschland gegeben.

Lukasz Perucki musiziert sowohl in Krempe als auch in Wilster die „Partita III E-Dur“ von Johann Sebastian Bach. In der Stadtkirche St. Peter erklingt dann von Max Reger die „Sonate a-moll“. Im Wilsterschen Gotteshaus darf das Publikum auf die „Sonate a-moll“ des Belgiers Eugène Ysaye gespannt sein.

Das Orgelprogramm umfasst die „Toccata d-moll“ von Léon Boëllmann, „Festive bells“ des englischen Komponisten John Rutter sowie das Variationswerk des Niederländers Bert Koelewijn, „Alle Menschen werden Brüder“. Ein Kostenbeitrag von jeweils 7 Euro wird an der Abendkasse für das Meisterkonzert erhoben.