Käseprüfung in Schleswig-Holstein : Meierhof Möllgaard fünfmal mit Bestnote

von Sönke Rother

erstellt am 15.Sep.2017 | 17:00 Uhr

11 von 49 Sorten erhielten jeweils fünf Punkte in den fünf Kategorien Geruch, Geschmack, Konsistenz, äußeres Aussehen und inneres Aussehen. Auch die übrigen Sorten der insgesamt 14 Käsereien, unter ihnen auch der Hof Dannwisch aus Horst, erhielten das Gütezeichen „Geprüfte Qualität Schleswig-Holstein“ für das mindestens eine Punktzahl von 4,6 erforderlich ist.

Möllgaard war mit den Schnittkäse Biikesäis, Steinburger und Alter Friese sowie den Hartkäse Veteranenkäse 11/14 und Veteranenkäse 05/01 erfolgreich. Aus Sarzbüttel (Dithmarschen) überzeugten die Schnittkäse Marienburger und Nordseekäse. Veranstalter der Käsekür sind die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und die Lehr- und Versuchsanstalt Malente (LVAM).

Kirsten Möllgaard, die auch 2. Vorsitzende des Vereins Käse-Straße ist, in dem sich 26 Käsereien für heimische Käsevielfalt engagieren, freute sich über die große Anzahl der Sorten, die sich der Prüfung gestellt hatten: „Die fast 50 Käsesorten geben einen guten Einblick über das breite Sortiment. Die Käseherstellung hat in Schleswig-Holstein nicht nur eine lange Tradition, sondern steht auch für ausgezeichnete Qualität. Viele der kleinen Hofkäsereien setzen auch heute noch ganz selbstverständlich auf die Herstellung von Hand.“ Sandra van Hoorn, Leiterin des Fachbereichs Gütezeichen der Landwirtschatskammer: „Die insgesamt zehn Prüfer mit langjähriger Berufserfahrung sind sich einig, dass das Qualitätsniveau, insbesondere bei den kleinen Handwerkskäsereien in den vergangenen Jahren stetig angestiegen ist. Alle geprüften Käse haben die für das Gütezeichen erforderliche Punktzahl von 4,6 erreicht.“

Das Gütezeichen für geprüfte Qualität in Schleswig-Holstein:

Viele der diesmal in Malente beurteilten Käsesorten tragen bereits das Gütesiegel „Geprüfte Qualität Schleswig-Holstein“. Das blau-grüne Gütezeichen der Landwirtschaftskammer steht seit über 50 Jahren für heimische Qualität. Es handelt sich um eine freiwillige Prüfung. Erzeuger können für ihre Produkte die Zeichenverleihung beantragen, wenn diese nachweislich analytisch und sensorisch Bestwerte erfüllen. Durch regelmäßige unabhängige Kontrollen wird sichergestellt, dass die Qualität auch nach der Vorstellung des Produktes beim Qualitätsausschuss der Landwirtschaftskammer auf stetig hohem Niveau bleibt.