Mehrwegbox statt Plastikmüll

Edeka Frauen führt Mehrwegbehälter für Fleisch- und Käseprodukte ein / Ähnliche Konzepte in anderen Supermärkten

von Volker Mehmel

11. Oktober 2018, 17:58 Uhr

Die Edeka-Frauen-Supermärkte haben unnötigem Plastikmüll den Kampf angesagt. Statt sich ihre Fleisch- und Käseprodukte in Folie und Tüten einpacken zu lassen, können Kunden ihre Lebensmittel künftig auch in Mehrwegdosen nach Hause transportieren. Seit Anfang Oktober gibt es die Behältnisse an den Bedientheken aller sieben Edeka-Frauen-Filialen in Steinburg und Dithmarschen zu erwerben – und das Konzept kommt gut an, sagt Geschäftsführer Jan Frauen. „Allein in Itzehoe haben wir in der ersten Woche bereits 1000 Stück verkauft.“

Wer frische Lebensmittel an der Bedientheke kauft, kann sich die Ware in eine der Boxen packen lassen. Dafür bezahlen der Kunden einmalig zwischen 3,99 und 4,99 Euro. Beim nächsten Einkauf werfen sie die Behälter einfach in einen Sammeleimer und erhalten im Gegenzug eine saubere Dose. „Einmal am Tag werden die gesammelten Behälter bei uns dann hygienische gereinigt“, erklärt Edeka-Fleischermeister Dirk Billerbeck. Lediglich Schmierkäse und mariniertes Fleisch dürfe nicht in die Boxen. „Das setzt sich in der Dose fest und ist nur schwer auszuwaschen.“

Einen ähnlichen Service bieten auch andere Supermarkt-Ketten an. Bei Kaufland etwa können Kunden ihre eigenen Frischeboxen mitbringen. „Da aus hygienischen Gründen keine Ware aus dem Verkaufsraum über die Theke gereicht werden darf, stellen unsere Kunden ihre Frischeboxen auf die Theke und unsere Mitarbeiterinnen legen die gewünschte Ware direkt in die Behälter“, erklärt Kaufland-Pressesprecherin Andrea Kübler.

„Mit Mehrweg-Behältern an der Frischetheke Verpackungsmüll sparen – das ist auf jeden Fall eine tolle Sache“, meint auch Manfred Schwarze, Lebensmittelkontrolleur im Steinburger Lebensmittelüberwachungsamt. „Über das Verfahren entscheidet jedes Unternehmen selbst. Wichtig ist, dass alles hygienisch einwandfrei läuft. Die Lebensmittel dürfen nicht nachteilig beeinflusst werden. Für die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen sowie hygienischen Anforderungen ist der Unternehmer verantwortlich. Wir stehen in gutem Kontakt zu unseren Märkten und haben die Konzepte miteinander abgesprochen.“