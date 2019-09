Feuerwehr Glückstadt : Mehrfach Fehlalarm ausgelöst

Vergeblich musste die Feuerwehr dreimal in den vergangenen beiden Tagen ausrücken: Fehlalarm.

Avatar_shz von shz.de

06. September 2019, 15:26 Uhr

Glückstadt | Feueralarm gestern Morgen im evangelischen Kindergarten in Glückstadt-Nord. Um 8.16 Uhr löste die Rettungsleitstelle deshalb für die Feuerwehr einen Vollalarm aus.

Als die Brandbekämpfer am bereits evakuierten Einsatzort in der Königsberger Straße eintrafen, stand schnell fest, dass nur ein technischer Defekt die Rauchwarnmelder-Anlage ausgelöst hatte.

Die Anlage wurde zurückgestellt und der Kindergartenbetrieb konnte anschließend weitergehen.

Bereits am Donnerstagabend war die Feuerwehr wegen eines so genannten Brandmeldereinlaufes in der früheren Stadtklinik im Einsatz gewesen.

Dieser stellte sich - wie schon so oft – als baustellenbedingter Fehlalarm heraus. Besonders ärgerlich: Gestern zur Mittagszeit piepten die digitalen Alarmempfänger erneut.

Einsatzziel war erneut die Steinburgstraße 17. Diesstellte sich als weiterer Fehlalarm heraus. Auch dieser Einsatz wird dem Verursacher berechnet.