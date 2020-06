Politiker unterstützen Hundehalter : Mehr Stationen für Kotbeuteln in Kellinghusen aufgestellt

660 Hundehalter sind in Kellinghusen gemeldet – und die finden ab sofort an noch mehr Stationen Beutel für Hundekot.

Avatar_shz von shz.de

09. Juni 2020, 15:55 Uhr

KELLINGHUSEN | „Bitte benutzen“, sagt Regine Struve. Die CDU-Ratsfrau hofft, das die Halter von aktuell 660 gemeldeten Hunden der Stadt eifrigen Gebrauch von den neuen Hunde-Kot-Beutel-Stationen machen. An der großen Liethtreppe auf Höhe der Beseler Allee präsentieren Struve und Bauhofmitarbeiter Bernd Otte eines der praktische Duos aus Tütenspender und Mülleimer. Installiert wurden sie vom städtischen Bauhof an etlichen Stellen im Stadtgebiet.

ZITAT Ich freue mich, dass Hundebesitzer das Angebot jetzt an vielen beliebten Gassi-Wegen vorfinden. Regine Struve, CDU-Ratsfrau

Im Umweltgremium der Stadt setzte Hundehalterin Struve sich seit geraumer Zeit für die erweiterte Ausrüstung mit den neuen Stationen ein. Dies sei auch ein Beitrag zur Familienfreundlichkeit der Stadt, nennt sie als Beispiel dafür den viel benutzten Schul- und Kitaweg zwischen Ulmenhofschule und Kastanienallee. Stationen an der Beseler Allee am Lietheingang sowie in der Kastanienallee sollen dort künftig für das Verschwinden von „Tretminen“ sorgen.

Es soll noch mehr Tütenspender geben

Für die Anbringung einer zusätzlichen Station auf halber Wegstrecke am Stechelsweg will Struve sich noch stark machen. Die Politikerin weiß aber auch, dass das Ziel von mehr Sauberkeit in der Stadt nur gemeinsam mit den Bürgern zu erreichen ist. „Hundehalter müssen das Angebot auch annehmen“, bittet sie um Akzeptanz. Von Spaziergängen mit Labrador „Frieda“ weiß Struve, das Gassigehen mit Kotbeutel wesentlich entspannter ist.

ZITAT Mit dem roten Beutel steht man nicht mehr unter Verdacht, die Wege zu verschmutzen. Regine Struve, Hundehalterin

Die rote Farbe wurde übrigens ganz bewusst gewählt. Hintergedanke war, die Hemmschwelle für die Tüten-Entsorgung in der Landschaft zu erhöhen. Und wenn dies doch einmal passiere, seien die Beutel für die Bauhofmitarbeiter leichter auszumachen, so Struve. „Die grünen Mülleimer sind natürlich nicht nur für die Hundekotbeutel, sondern auch für anderen Abfall da.“ Auch hier sieht die CDU-Vertreterin noch Bedarf. Verstreuter Müll rund um Ruhebänke ohne Mülleimer verweise auf eine Lücke, die noch geschlossen werden müsse.