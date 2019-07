Kindergarten in Wacken : Mehr Platz für die „Sternenfänger“

Die Kinder im Kindergarten in Wacken haben mehr Platz: Beim Sommerfest wurden die neuen Räume übergeben.

08. Juli 2019, 14:42 Uhr

Wacken | Im Rahmen eines Sommerfests wurden die neu errichteten Räume in der Kindertagesstätte „Sternenfänger“ offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Eine stattliche Anzahl an Gästen war der Einladung der Gemeinde gefolgt.

Jede Kita-Gruppe hatte ein Spiel vorbereitet, so dass auf dem Außengelände ein großer Spieleparcours mit Schminkecke, Gummistiefelweitwurf, Schatzsuche und dem Bobby-Car-Rennen für Kurzweil sorgte. Darüber hinaus war mit einer kostenlosen Wasserbar, Kaffee und Kuchen sowie Würstchen zum Selbstkostenpreis auch für eine leckere Stärkung gesorgt. „Dank großzügiger und hochwertiger Sachspenden durch die örtlichen Gewerbetreibenden können wir auch eine große Tombola anbieten“, sagte Kita-Leiterin Sabine Löper erfreut. Der Erlös daraus solle wiederum den Kindern zugute kommen soll. „Dafür werden wir etwas Schönes anschaffen“, kündigte Löper an.

Vor dem bunten Treiben betonte Bürgermeister Axel Kunkel, dass sich die Gemeindevertretung bereits seit 2015 auf Grund eines großen Zustroms an Kindern und der immer weiter steigenden Zahl der Essensteilnehmer in der Kita mit den Plänen für eine Erweiterung befasst habe. „Die Kita, die 1994 mit vier Gruppenräumen und acht Erzieherinnen in Betrieb genommen wurde, ist im Laufe der letzten Jahre stets vergrößert worden“, so Kunkel. Weiter sagte er: „Nicht nur die Anzahl der Kinder, sondern auch die Zahl der Beschäftigten stieg auf heute 23 Mitarbeiterinnen.“ Grund genug für die Gemeinde, Geld für die Kinder in die Hand zu nehmen.

Rund 1,2 Millionen Euro, davon Fördermittel vom Land und Kreis in Höhe von zirka 200.000 Euro, wurden seit Baubeginn im Frühjahr 2017 in den 225 Quadratmeter großen und von den Architekturbüros Mommsen aus Heiligenstedten und Aschinger aus Heide entworfenen Trakt mit zwei großzügig gestalteten Gruppenräumen, Nebenräumen wie Wickelraum, Sanitärbereich, Ruheraum, Abstell- und Garderobenraum investiert.

Im Zuge des Anbaus entstanden zudem ein großer Essenraum, ein Personalraum sowie ein Förder- und Lagerraum. „Des Weiteren wurde zudem ein separater Spielplatz für die Krippengruppe errichtet“, erläuterte der Gemeindechef und erklärte weiter, dass dafür der vorhandene Spielplatz großflächig gesperrt werden musste und durch Erzieherinnen und Eltern ganz neu konzipiert wurde.

„Heute gehören zur Kita neun Gruppen, die sich in drei Krippengruppen, vier Regelgruppen, eine altersgemischte Familiengruppe sowie eine Waldgruppe aufteilen.“ Bürgermeister Kunkel dankte allen am Bau Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und den Firmen für die „sehr gute handwerkliche Qualität“. Einen besonderen Dank richtete er an seinen Stellvertreter Edwin Holmer, der die zeitintensiven Bauherrenaufgaben und die Koordinierungsarbeiten des Außengeländes wahrgenommen hatte.