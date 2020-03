Sportverein : Mehr Mitglieder im SV Wellenkamp-Itzehoe

Eine positive Entwicklung gibt es beim SV Wellenkamp-Itzehoe. Die Mitgliederzahl ist im vergangenen Jahr gestiegen.

Itzehoe | Die Mitgliederzahl beim SV Wellenkamp Itzehoe steigt. Das geht aus den Vorstands- und Spartenberichten der Jahresversammlung des Vereins hervor. Der SV traf sich dazu bereits vor der Corona-Krise in seinem Clubheim.

Als reiner Fußballverein sei man mit der Zahl von 178 Mitgliedern durchaus zufrieden, sei dies doch eine Steigerung von 23 Mitgliedern. Neben zwei Herren-Mannschaften und einer Altligatruppe konnten zudem fünf eigene Jugendmannschaften und Mannschaften in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Oldendorf zum Spielbetrieb gemeldet werden.

Vorsitzender Jörg Kunze bedankte sich bei den Mitglieder für eine „tolle Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr 2019“. Und auch dies ist positiv: Eine gut gefüllte Vereinskasse ermöglicht in diesem Jahr nötige Investitionen. So sollen am Gebäude, der Zufahrt und der Platzanlage Renovierungen erfolgen.

Bei den Wahlen zeigte sich Kontinuität in der Vorstandsarbeit. So wurde Jörg Kunze als Vorsitzender im Amt bestätigt. Wiederwahl hieß es auch für seinen Stellvertreter Renee Nöske und den dritten Vorsitzenden Jörg Lange. Ebenfalls wieder gewählt wurde Kassenwart Reiner Zimmer. Schriftführer wurde Patrick Lassen.