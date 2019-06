Muslimisches Grabfeld in Itzehoe : „Mehr Integration geht nicht“

Auf dem evangelischen Waldfriedhof in Itzehoe entsteht das erste muslimische Begräbnisfeld im Kreis Steinburg.

von Delf Gravert

17. Juni 2019, 18:25 Uhr

Itzehoe | „Das hier ist ein kleines Paradies“, sagt Fitnat Soyka und blickt über die Rasenfläche auf dem Waldfriedhof an der B 77. Hier wird bald ein muslimisches Grabfeld entstehen. Thomas Roßmann, Geschäftsführer des Friedhofswerks des Kirchenkreises, informiert Vertreter der türkisch-muslimischen Gemeinde und der evangelischen Kirche über den Stand der Dinge. „Genau so ist es richtig“, sagt Fitnat Soyka. Gemeinsam mit ihrem Bruder hat sie die Initiative ergriffen und das Begräbnisfeld auf den Weg gebracht.

Überraschend ist es eigentlich, dass angesichts tausender Steinburger muslimischen Glaubens, deren Familien teilweise seit über 50 Jahren hier leben, bisher kein muslimischer Friedhof im Kreis existiert. Für die erste Generation der Einwanderer sei das kein Thema gewesen, erklärt Kenan Karagöl, Vorsitzender der muslimischen Gemeinde. „Die dachten ja, sie gehen nach ein paar Jahren zurück.“ Verstorbene wurden in die Türkei überführt und dort beerdigt. So blieb es viele Jahre.

„Doch wir sind keine Gastarbeiter mehr“, sagt Finat Soyka. „Für unsere Kinder ist die Türkei nur noch ein Urlaubsland“, ergänzt ihr Bruder Cuneyt Aybar. Die Mutter der beiden lebt seit 55 Jahren im Kreis Steinburg. Und sie machte sich Gedanken über die Zeit nach ihrem Tod. „Sie sagte uns, sie möchte da beerdigt werden, wo ihre Urenkel geboren sind, wo ihre Familie und Freunde leben“, sagt Cuneyt Aybar. Die Geschwister trugen diesen Wunsch in ihre Gemeinde und rannten dort offene Türen ein.

„Wir hatten dieses Thema schon öfter besprochen“, sagt Vorstand Mustafa Karagöl. Seit der Ankunft vieler Flüchtlinge seit 2015 sei die Frage der Bestattung drängender geworden. Denn nur den türkischstämmigen Menschen steht der Weg in ihr Ursprungsland offen. Syrer oder Afghanen, die heute ebenfalls Teil der Gemeinde in der Itzehoer Moschee sind, können Angehörige nicht in der Heimat beerdigen. „Bei diesen Menschen gab es viel Unsicherheit, was nach ihrem Tod mit ihnen geschehe“, berichtet Imam Selahattin Çetkin. Die sei nun vorbei. Denn beim evangelischen Friedhofswerk stießen die Muslime auf offene Ohren.

Noch sind nicht alle Detailfragen geklärt, aber man sei auf einem guten Weg, berichtet Thomas Roßmann. Eingerichtet wird ein Begräbnisfeld mit etwa 120 Grabstätten und einem kleinen, überdachten Abschiedsraum mit einem Gebetsstein. Die Beerdigungen erfolgen nach muslimischem Ritus. Geplant ist eine mehrsprachige Beschilderung. Trauerfeiern werden in der Moschee abgehalten. Für die rituelle Waschung der Toten hält das Klinikum Itzehoe eine Möglichkeit bereit. „Dafür sind wir dem Ärztlichen Direktor Michael Kappus und seinem Team sehr dankbar“, sagt Finat Soyka.

Ganz bewusst hat die Gemeinde keinen separaten Friedhof angestrebt, sondern sich an die evangelische Kirche gewandt. „Mehr Integration geht nicht“, sagt Finat Soyka. „Und wir wurden mit offenen Armen empfangen – dafür danken wir allen Beteiligten herzlich.“ Für Propst Thomas Bergemann gab es nicht viel zu überlegen: Man könne zum Thema Nächstenliebe und Integration viel theoretisieren, „wichtig ist, was praktisch passiert“. Berührungsängste auf Seiten der Christen erwarte er nicht. Letzten Endes, da sind sich Christen und Muslime auf dem Waldfriedhof einig, seien Unterschiede beim Begräbnis kaum vorhanden. „Jeder wünscht sich eine würdige Ruhestätte“, sagt Finat Soyka. „Und nun hat bald jeder die Möglichkeit dazu.“





>Für die Gestaltung des Begräbnisfeldes ist die muslimische Gemeinde auf Spenden angewiesen. Interessierte Unterstützer können sich bei

Finat Soyka informieren unter 0160/95793153 oder per E-Mail

unter fitnatsoyka@gmx.de.