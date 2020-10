von 12,5 auf 20 Prozent erhöht : Mehr Geld aus Daddelautomaten: Kellinghusen erhöht Spielgerätesteuer drastisch

Mit dem neuen Prozentsatz könnten bis zu 100.000 Euro Steuereinnahmen werden.

05. Oktober 2020, 17:18 Uhr

Kellinghusen | Die Stadt Kellinghusen hat die Spielgerätesteuer drastisch erhöht. Mussten bisher 12,5 Prozent der Einnahmen als Abgabe an die Stadt gezahlt werden, sind künftig 20 Prozent fällig. Das hat die Ratsversammlung bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. 2019 hat Kellinghusen 71.300 Euro über die Spielgerätesteuer eingenommen, mit dem neuen Prozentsatz könnten es bis zu 100.000 Euro werden.

„Wir sind eine Fehlbedarfskommune und verpflichtet, jede Einnahmemöglichkeit auszuschöpfen“, betonte Marcus Wack (BFK), Vorsitzender des Personal- und Finanzausschusses. Obwohl das Oberverwaltungsgericht Lüneburg im Jahr 2010 als angemessene Höhe einen Steuersatzes bis maximal 15 Prozent genannt hatte, geht Wack nicht von einer Klage aus. Mittlerweile seien zehn Jahre vergangen und auch andere Kommunen hätten Sätze von mehr als 15 Prozent. Nach Recherchen der Verwaltung liegt auch in Bad Bramstedt der Steuersatz bei 20 Prozent. In Hohenlockstedt müssen 15 Prozent abgegeben werden, in Wrist 12,5, in Schenefeld, Lägerdorf und Wilster jeweils 12 Prozent sowie in Krempe 14 Prozent.

Gezahlt werden muss der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen und Gaststätten. Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten müssen je Monat 62 Euro an die Stadt abgegeben werden. Gewalt- oder Kriegsspiele kosten mehr, nämlich 282 Euro pro Monat.