Mehr Funkmasten müssen her

Telekom-Tochter auf intensiver Suche nach Standort in Borsfleth / Baubeginn des Turms in Sommerland steht kurz bevor

von Anna Krohn

12. Juli 2019, 14:45 Uhr

Sommerland/Borsfleth | Mehr als sechs Milliarden Euro haben die Telekom, Vodafone, Telefónica (O2) und 1&1 Drillisch für die ersten 5G-Mobilfunk-Frequenzen, die bis Mitte Juni von der Bundesnetzagentur versteigert wurden, gezahlt: Der Datenfunk der Zukunft soll blitzschnelle Downloads ermöglichen. Nicht erst seit Mitte Juni aber, und auch nicht nur wegen des Aufbaus des 5G-Netzes, sondern – wie unsere Zeitung jetzt erfuhr – zunächst vor allem wegen des weiteren Ausbaus des Vorgänger-Breitbandnetzes LTE (4G), schaut sich vor allem die Telekom im Kreis Steinburg genauer um. Egal, ob 4 G oder 5 G: Viele neue Antennen müssen errichtet werden.

In Sommerland nähert sich der Baubeginn für einen 35 Meter hohen Stahlgittermast mit Antenne. In wenigen Tagen soll es auf dem Sandplatz hinter dem Buswendeplatz in Höhe der Adresse Sommerland 64 losgehen, denn hier parkt bereits ein Großbohrgerät der Wegmann Brunnenbau GmbH aus Sachsen-Anhalt. Die Firma wurde von der TKS Telekommunikationsbau Services GmbH beauftragt, und diese wiederum agiert im Auftrag der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH (DFMG). Als Bauherrin schloss diese mit einem privaten Landbesitzer einen Pachtvertrag, was dort lebende Anwohner irritiert – weil sie sich schlecht informiert fühlen aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken durch die Strahlung (wir berichteten).

Der „moderne und zukunftsfähige Mobilfunkmast“ soll laut der DFMG die Telekom-Mobilfunkversorgung des Ortes sicherstellen, zunächst aber 4G-Lücken schließen. Andere Mobilfunkbetreiber könnten ihn bei Interesse mitnutzen.

Das Unternehmen betreibt derzeit außerdem rege Akquise in Borsfleth und Blomesche Wildnis. Das sorgt bei jener Suche nach geeigneten Funkmast-Standorten bei Anwohnern im Grenzbereich der Gemeinden für einige Aufregung, wie unserer Zeitung zugetragen wurde. Mitarbeiter der DFMG klopften persönlich an Türen, oder Anwohner erhielten Briefe, ob Interesse daran bestehe, bei sich einen Funkmast stehen zu haben. Bestenfalls im Bereich zwischen der Straße Am Altendeich in Borsfleth und den in der Nähe verlaufenden Bahnschienen will die DFMG einen rund 40 Meter hohen Mast bauen.

Auf Nachfrage teilt DFMG-Sprecher Benedikt Albers mit, dass es auch in Borsfleth/Blomesche Wildnis zunächst vor allem darum gehe, „4G-Funklöcher zu stopfen“. 5G baue aber darauf auf, weshalb jener Mast eines Tages auch der flächendeckenden Versorgung mit dem neuen Mobilfunkstandard diene. Wann er letztlich stehe, hänge unter anderem davon ab, wann ein bereitwilliger Landeigentümer gefunden werde, und wann der Kreis und die Bundesnetzagentur ihre Genehmigung erteilen. „Am liebsten hätten wir dort schon nächste Woche einen stehen“, sagt Albers. Ein paar Monate würden von Akquise bis Baubeginn aber meist vergehen.

Albers betont, dass die DFMG zunächst immer auf die Gemeinde zugehe: Es gebe „Mobilfunk-freundliche Gemeinden“ und solche, die es eher weniger seien. Was auf Borsfleth zutrifft, wollte Albers nicht sagen.

In Bezug auf die Emissionswerte gebe es keine festen „Schutzabstände“ zur Bebauung, es gelte aber: „Je höher der Mast, desto näher darf die Sendequelle an vorhandener Bebauung stehen.“ Mehrere tausend Euro seien als Jahresmiete für einen Landeigentümer absolut üblich. Wo genau ein Funkmast oder eine Dachantenne stehen sollte, berechneten für die Telekom „ausgeklügelte Programme“.

Auch die Deutsche Bahn bestätigt auf Nachfrage ein großes Interesse am Ausbau der Mobilfunknetze, sei es 4G oder 5G – und sowohl für die Digitalisierung des Bahnbetriebs, als auch um den Ansprüchen der Reisenden in Bezug auf die Datenversorgung nachzukommen. Zur konkreten Zusammenarbeit mit einem Mobilfunkanbieter äußert sich die Bahn auf Anfrage jedoch nicht, und auch Benedikt Albers bestätigt lediglich, dass man zwecks einer guten Mobilfunkversorgung entlang der Schienen prinzipiell mit der Bahn zusammenarbeite.