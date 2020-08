Mehr Austausch mit Hochschulen

Itzehoer Fraunhofer-Institut vertieft Kooperation mit Kieler Universität: Leiter Axel Müller-Groeling auf neuen Lehrstuhl berufen

von Delf Gravert

10. August 2020, 18:31 Uhr

Itzehoe/Kiel | Das Itzehoer Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie (Isit) und die Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) vertiefen künftig ihre Kooperation. Isit-Leiter Axel Müller-Groeling übernimmt zum Wintersemester einen neugeschaffenen Lehrstuhl für Mikrosysteme und Technologietransfer. Eines seiner Ziele ist, den Forschungsstandort Itzehoe zu stärken.

„Wir haben etwa 30 Masterkandidaten und einige Doktoranden, die für ihre Arbeiten am Isit tätig sind“, sagt Müller-Groeling. Ginge es nach ihm dürfte diese Zahl in den kommenden Jahren deutlich wachsen. „Wir könnten auch 80 Studenten und Doktoranden betreuen und beschäftigen.“ Das würde dem Isit ein größeres Reservoir an potenziellen Nachwuchskräften erschließen und gleichzeitig den Wissenstransfer zwischen den eher an Grundlagenforschung orientierten Universitäten und dem eher anwendungsorientierten Fraunhofer-Institut stärken. „Das Problem bei uns ist, dass die Universitäten relativ weit entfernt sind“, erklärt der Isit-Leiter. „Andere Fraunhofer-Institute liegen teilweise Tür an Tür mit den Unis. Das macht vieles leichter.“

Als Professor will Müller–Groeling sich nun unter anderem genau dafür einsetzen, mehr Doktor- und Masterarbeiten ans Isit zu holen. Er ist bereits der dritte Mitarbeiter in Itzehoe, der parallel zu seiner Tätigkeit am Institut auch an der CAU lehrt – ein für die Fraunhofer-Gesellschaft normaler Vorgang. „Ich war unter den Institutsleitern bisher eher ein Exot, weil ich noch keinen Lehrstuhl übernommen hatte“, sagt Müller-Groeling. Seine Professur in Kiel ist inhaltlich auf ihn zugeschnitten. Müller-Groeling ist ursprünglich Physiker, hat sich in seiner späteren Karriere aber vor allem Managementaufgaben zugewandt.

Kooperationen mit Hochschulen gibt es am Isit bereits heute mehrfach. Gerade mit der CAU wird sehr erfolgreich im Bereich der Materialwissenschaften zusammengearbeitet. So wird unter anderem an sogenannten Piezomaterialien geforscht. „Diese Materialen wandeln elektrische Signale in Bewegung und erzeugen andererseits elektrische Impulse, wenn sie verformt werden“, erklärt Müller-Groeling. Den Effekt kennt jeder vom Elektro-Feuerzeug.

Nun sind bei einem speziellen Material, dem Aluminiumscandiumnitrid, im Labor der CAU neue Eigenschaften festgestellt worden, denen für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Sensorik und Antrieben großes Potenzial beigemessen wird. Wie diese Erkenntnisse nun weiter genutzt werden, wird unter anderem in Itzehoe erforscht. „Der junge Mann, der da an der CAU einen Durchbruch erzielt hat, ist nun hier bei uns“, sagt Müller-Groeling.

Solche Erfolgsgeschichten würde der Institutsleiter gern öfter auf den Weg bringen. Denn am Isit wird ständig wissenschaftlicher Nachwuchs gesucht, der dann nach Möglichkeit auch keine Berührungsängste mit der freien Wirtschaft haben sollte. Bedarf an neuen Köpfen hat das Institut auch im Bereich Batterieforschung, wo gerade sechs neue Forschungsvorhaben bewilligt wurden und die entsprechenden Arbeitsgruppen ihre Tätigkeit aufnehmen.

Doch auch in bestehenden Bereichen ist ein wechselseitiger personeller Austausch mit Hochschulen und Wirtschaft das Ziel. „Es ist von der Grundidee eigentlich nicht so gedacht, dass jemand ans Isit kommt und dann bis zur Rente hier bleibt“, sagt der Institutsleiter.

Wenn es gut laufe, funktioniere das Institut wie ein „Durchlauferhitzer“, der helfe, wissenschaftliche Erkenntnisse zu sinnvollen Anwendungen in der Industrie zu verarbeiten. „In diesem Bereich haben wir in Deutschland meiner Meinung nach gegenüber anderen Ländern wie etwa den USA immer noch etwas Nachholbedarf“, sagt Müller-Groeling. Seine Erfahrungen, unter anderem auch als Mitarbeiter der Unternehmensberatung McKinsey, möchte er den Studenten vermitteln.