Stadtbücherei Glückstadt : Mehr als nur Bücher

Glückstadts Stadtbücherei soll fit für die Zukunft werden.

von Christine Reimers

28. Juli 2019, 17:16 Uhr

Glückstadt | Bibliotheken befinden sich im Wandel – so auch die Stadtbücherei in Glückstadt. „Es ist total viel in Bewegung“, sagt Kristina Preiß, Leiterin der Bücherei. „Es ist ein interessantes, aber auch komplexes Thema. Bibliotheken müssen sich zurzeit neu erfinden.“

Das weiß auch Bürgermeister Manja Biel. Als Verwaltungschefin steht sie einem neuen Konzept offen gegenüber. Sie will aber eines, das von den Bürgern getragen wird: „Wir müssen uns fragen, was passt zu Glückstadt. Und wie soll das Konzept aussehen.“ Zu barrierefreien Standorten sagt Biel: „Es gibt viele Ideen.“ Unstrittig sei in der Politik, dass die Stadtbücherei mehr Platz braucht. Dass sie nicht mehr zeitgemäß sei – auch weil sie nicht barrierefrei ist.

Für Kristina Preiß steht fest: Bibliotheken sich neu aufstellen. „Nur noch Bücher ausleihen – das ist nicht mehr zeitgemäß. Das hat keine Zukunft.“ Sie verweist auf das Bibliotheken-Gesetz von 2016. Dort sei festgeschrieben, dass es um Wissen, Bildung und Kultur gehe. Und das Bibliotheken neben Bildungseinrichtungen, Universitäten und Schulen, eine wichtige Stellung einnehmen. Eine Bücherei sei heute eine Einrichtung in der Menschen im Mittelpunkt stehen. „Wir müssen die Bücherei so gestalten, dass sich der Mensch hier wohlfühlt und sie für sich nutzen kann.“ Wie das zu erreichen sei, müsse von Ort zu Ort entschieden werden.

Kristina Preiß spricht von einem Treffpunkt, wo die Büchereileiterin nicht mehr mit einem „Psssst“ zur Ruhe ermahnt. Sondern von einem Ort, wo Kinder spielen können, aber es auch möglich ist in bestimmten Bereichen in Ruhe lesen zu können. Und der für Menschen nach Wohnung und Arbeitsstelle als drittwichtigster Ort empfunden werden könne. Schon jetzt zeige sich, dass eine Bücherei als ein Ort der Demokratie empfunden wird. Und somit eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz hat. „Menschen aus allen Schichten besuchen eine Bibliothek.“ Deshalb sollte es auch mehr Angebote geben. Dazu gehöre auch, Menschen durch Veranstaltungen zusammenzubringen. So gebe es in Köln eine Bücherei, die mit einer Küche ausgestattet sei. In Norderstedt wird ein Bildungshaus gebaut. „Alle arbeiten eng zusammen“, sagt Preiß, die auf Kooperationen viel Wert legt.

Die Stadtbücherei gibt es seit 1890 und seit 1989 an diesem Standort. Die Ausleihfläche beträgt 260 Quadratmeter, 700 Quadratmeter wünscht sich Kristina Preiß für die Arbeit in der Zukunft. 2012 wurden in den Schulen Bücher-Filialen eingeführt. Sie gehören zur Stadtbücherei und werden von dort aus geleitet. Im Haupthaus in der Großen Nübelstraße ist der Bestand umfangreich. Zu den Hits der Ausleihen gehören nach wie vor Bestseller, Romane, Krimis, Kochbücher, Reiseführer und Kinderbücher. „Kinder- und Jugendbücher werden gut genutzt, hier besonders die Bilderbücher und Sachbilderbücher“, so Preiß Außerdem seien die Kinder-CDs noch sehr gut nachgefragt. Ausgeliehen werden auch Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen.