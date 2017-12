Mehr als 8000 Gewinne für den guten Zweck

vergrößern 1 von 1 Foto: Wittmaack 1 von 1

von Joachim Möller

erstellt am 17.Dez.2017 | 17:24 Uhr

Die Deutschen spenden gern und viel, wenn es um den guten Zweck geht. Da ist es keine Überraschung, dass die Neuenbrooker Weihnachts-Tombola seit Jahren ein „Renner“ ist. Schon zum elften Mal luden die Mitglieder des Vereins „Träume für Kinder“ am Wochenende auf das Grundstück von Familie Laue im Birkenweg ein.

Auch ein gutes Jahrzehnt nach der Premiere hat die Veranstaltung nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Was vor allem an zwei Gründen liegt: Zum einen geht der Erlös komplett an das Hamburger Kinder-Hospiz „Sternenbrücke“. Und zum anderen gibt es von Jahr zu Jahr mehr zu gewinnen.

Im Vorjahr warteten 5000 Preise auf die Tombola-Teilnehmer, dieses Mal waren es über 8000 Gewinne. Wobei seit Beginn der Neuenbrooker Hospiz-Tombola gilt: Jedes Los gewinnt. Mal waren es nur kleine Trostpreise, oft aber auch größere Gewinne wie Fahrräder, Uhren, Schmuck oder Elektro-Geräte, die die Besucher am Wochenende mit nach Hause nehmen durften. Jedes Los kostete einen Euro.

Schon am ersten Tag konnten die Tombola-„Macher“ einen weiteren Rekord vermelden. „Wir haben am Sonnabend gut 3600 Euro eingenommen“, freute sich Mitorganisatorin Erika Wittkowski. Und auch am Sonntag bildeten sich am Los-Stand wieder lange Warteschlangen.

Das Kinder-Hospiz „Sternenbrücke“ in Hamburg-Rissen ermöglicht es schwer kranken Kindern und Jugendlichen, bis zu ihrem Tod ein würdevolles Leben zu führen. Betreut werden die Kinder und Jugendlichen von Fachpersonal und ihren Eltern.

In den vergangenen Jahren konnte der Neuenbrooker Verein dem Kinder-Hospiz Sachspenden im Wert von durchschnittlich 5000 bis 7000 Euro übergeben. Auch Neumitglieder sind im Verein „Träume für Kinder“ stets willkommen. Der Jahresbeitrag liegt pro Person bei 20 Euro.

Weitere Informationen zum Verein „Träume für Kinder“ gibt es im Internet auf der Seite

www.traeumefuerkinder.de