15. Kulturnacht : Mehr als 40 Veranstaltungen locken Besucher in Glückstädter Innenstadt

Von Live-Konzert bis Lesung: Glückstadt überzeugt mit einem prall gefüllten Programm.

08. September 2019, 14:47 Uhr

Glückstadt | Die Besucher der mittlerweile 15. Kulturnacht flanierten am Sonnabend ab 19 Uhr durch die Glückstädter Innenstadt, immer auf der Jagd nach den besten Konzerten, den interessantesten Lesungen und den anregendsten Aktionen. Mehr als 40 Einzelveranstaltungen waren es in diesem Jahr.

Und das Publikum war interessiert. Viele blieben in diesem Jahr länger an einem Veranstaltungsort, um den jeweiligen Programmpunkt ausgiebig zu genießen. Ausgesprochen viele Kinder waren zudem unterwegs. Sie bestaunten unter anderem die großen Gongs, die der Marner Kirchenmusiker Peter Heeren in der Stadtkirche mit viel Gefühl ertönen ließ. Ein imposantes Erlebnis vor allem bei der herausragenden Akustik in der Kirche.

Oder sie schleckten den Honig, den Renate Meyer in ihrer Bücherstube servierte. „Wir hatten im vergangenen Jahr so viel Erfolg mit der Lesung zum Thema Birne, dass wir uns in diesem Jahr wieder zu einer thematischen Lesung, diesmal zum Thema Biene, entschieden haben“, erklärte Laule Meyer. Das gefiel dem Publikum ausgesprochen gut. Mit einer Honigprobe, einem Gläschen Met und Honigpralinen gab es etwas Gutes für den Gaumen. Dazu servierten Renate und Laule Meyer und Inke Ulrich Gedichte und Geschichten über die kleinen Honigproduzenten.

Auch der Bücherturm, den die Glückstädter Soroptimistinnen am Marktplatz aufbauten, war für Kinder wie für Erwachsene gleichermaßen interessant, auch wenn die Bücherspenden in diesem Jahr etwas spärlich kamen. Die so gesammelte Lektüre soll auf dem Bücherflohmarkt während des Weihnachtsmarktes für den guten Zweck weiterverkauft werden. „Wenn aber jetzt jemand ein Buch entdeckt, das er unbedingt lesen muss, dann sind wir ganz flexibel und haben auch eine Kasse dabei“, schmunzelte Soroptimistin Stefanie Ebel.

Insgesamt bot die Glückstädter Kulturnacht in diesem Jahr wieder für jeden Geschmack etwas. Viel Swing, Jazz und Soul in vielen Lokalitäten rund um den Marktplatz, ein klassisches Streichkonzert in der Musikschule und viele Ausstellungen in den Ateliers am Rhin und in der Innenstadt.

Für die Kinder, die nicht mit den Eltern auf der Kulturnacht unterwegs waren, bot die Familienbildungsstätte eine Kinderkulturnacht an. Und auch die war in diesem Jahr ausgesprochen gut besucht. Die jungen und Mädchen bastelten, hörten Geschichten und besuchten gemeinsam den Bücherturm.