Mehr Abwasser nach Itzehoe

Die Kremperheide Ortsentwässerung soll an das Klärwerk der Kreisstadt angeschlossen werden

von Andreas Olbertz

09. November 2020, 13:02 Uhr

Itzehoe | Da gab es für die Mitglieder im Stadtentwicklungsausschuss nicht viel zu diskutieren. Einstimmig sprachen sie sich dafür aus, dass Kremperheide zukünftig an das Itzehoer Klärwerk angeschlossen wird.

Schon vor zwei Jahren hatte Kremperheide Kontakt mit der Stadtentwässerung aufgenommen. Hintergrund waren neue Vorschriften bei der Klärschlammbeseitigung. „Das hat alle Kommunen in erhebliche Schwierigkeiten gebracht“, berichtete Reiner Kuhr, Chef der Stadtentwässerung, im Ausschuss: „Könnt ihr das nicht für uns mitmachen, kam als Frage aus Kremperheide.“ Die Gegenfrage aus Itzehoe lautete, ob es wirklich sinnvoll sei, den Schlamm aus Kremperheide nach Itzehoe zu transportieren, ihn dort zu trocknen und dann zu entsorgen.

Im Zuge der Gespräche sei dann klar geworden, dass es in Kremperheide Erneuerungsbedarf gebe. Für den Anschluss an Itzehoe würden ein Pumpwerk, eine Druckrohrleitung und ein Speicherbecken benötigt. Aufgrund der Erfahrungen mit Wilster und Oldendorf werden die Kosten dafür mit etwa 1,6 Millionen Euro kalkuliert. Das wäre sehr wahrscheinlich günstiger als die Erneuerung des Kremperheider Klärwerks, heißt es in den Unterlagen für den Ausschuss. Und obendrein hätten sich dann personelle Sorgen in Kremperheide erledigt.

Die dortige Gemeindevertretung hat gleich einen Grundsatzbeschluss gefasst, die Abwasserbeseitigungspflicht auf den Itzehoer Kommunalservice zu übertragen. Doch das möchte die Stadtentwässerung nicht so schnell. Stattdessen wird ein zweistufiges Vorgehen empfohlen. Im ersten Schritt werden lediglich die Leitung gebaut und das Abwasser übernommen. Die komplette Aufgabenübertragung könnte dann später erfolgen, wenn beide Seiten Erfahrungen miteinander gesammelt haben. Große Probleme erwartet Kuhr allerdings nicht. „Die haben in den vergangenen Jahren ordentlich an ihrem Netz gearbeitet“, attestierte er der Nachbargemeinde.

Vom Kremperheider Klärwerk würde eine Mitarbeiterin übernommen. Mit dieser habe es bereits einvernehmliche Gespräche gegeben, sie passe gut ins Team. Für Itzehoe habe der Anschluss den Vorteil, dass die Kläranlage und teure Geräte dann optimal ausgelastet seien. Das wirkt sich positiv auf die Gebühren aus. Die Kreisstadt verbaut sich damit keine eigenen Entwicklungschancen, weil für eventuelle Erweiterungsmöglichkeiten bis zu einer Kapazität von 90.000 Einwohnern bereits Vorsorge getroffen worden ist.