Streicheleinheit statt Schlachthof : Maya Dorow rettet Hängebauchschweine vor dem Tod

Sie standen knietief im Mist – Maya Dorow aus Kellinghusen hat Schweine aus einer Messie-Haltung gerettet.

05. April 2020, 17:28 Uhr

KELLINGHUSEN/MÜHLEN- BARBEK | Als Glücksbringer sind sie bekannt, jetzt haben sie selbst „Schwein“ gehabt. Statt auf der Schlachtbank zu landen, fanden sieben Hängebauchschweine und zwei Schleswig-Holsteiner Minischweine ein Zuhause in Mühlenbarbek. Sichtbar wohl fühlen sich die Borstenviecher auf der Wiesenfläche mit Witterungsschutz. Ihre unschöne Geschichte als Teil einer Messiehaltung scheint vergessen. Mit geschlossenen Augen genießt der Holsteiner Mini-Eber seine Bürstenmassage. Auch die ehemals aus Asien stammenden Kollegen der Hängebauchrasse kennen keine Berührungsängste

Schweine lieben Streicheleinheiten und Möhrenleckerlies

Ohne Tierfreundin Maya Dorow wäre die Geschichte wohl nicht so glücklich ausgegangen. Die Kellinghusenerin holte die Tiere aus einer Messie-Haltung, verhinderte einen Schlachttermin und startete obendrein einen zweiten Schweineumzug von Kellinghusen nach Mühlenbarbek.

ZITAT Wir wurden von Tierrechtsaktivisten informiert und haben sofort gehandelt. Maya Dorow, Tierfreundin

Geschockt gewesen sei sie vom Anblick der Masse von krankhaft gesammelten Kreaturen. Die kleine Schweineherde war mit zahlreichen anderen, zum Teil kranken Tieren auf viel zu kleiner Fläche zusammengepfercht. „Auf rund 15 Quadratmetern standen sie knietief im Mist und waren total schlecht versorgt worden“, erzählt die 25-Jährige.

Gemeinsam mit der Familie und Freunden baute sie innerhalb einer Woche ein Gehege auf einer Wiese der Störstadt auf und erlöste die Tiere von ihrem Elend. Schnell lockte die muntere Herde Kinder aus der Nachbarschaft an.

Kinder pilgerten zur Schweinewiese

„Auch für uns wurde der Ort zu einer regelrechten Pilgerstätte“, sagt Jessica Völter von der Tagespflegeeinrichtung „Störpiraten“. Nur zu gern ließen sich ihre Schützlinge im Krippenwagen in Richtung Schweinewiese ziehen. „Abseits der oftmals schrägen Darstellung in Bilderbüchern, erlebten die Kinder dort, wie es in einer frei lebenden Schweinebande tatsächlich zugeht“, unterstreicht Völter den pädagogischen Aspekt der Besuche.

Anwohner-Beschwerden – Schweine müssen erneut umziehen

Mit Blick auf das familienfreundliche Leitbild der Stadt entwickelte auch Dorow die Idee von „Mayas Schweineparadies“ als Anschauungs- und Lernort für Kita- und Grundschulkinder. Abrupt beendet wurden die Überlegungen, als Nachbarn sich an den Bürgermeister wandten und überdies rechtliche Schritte angekündigten, sollte die Herde nicht verschwinden. „Die kleinen Schweine machten keinen Lärm und rochen auch nicht, weil wir für Sauberkeit sorgten“, erklärt Dorow. Zudem herrschten im Umfeld der Wiese, gelegen zwischen dem städtischen Klärwerk und dem Schlachthof Thomsen, oftmals ganz andere Geruchszustände. Auch grünes Licht vom Amtsveterinär half nicht, die Beschwerdeführer umzustimmen.

KASTEN/INFO Hängebauchschweine werden in Südostasien bereits seit Jahrhunderten als bodenständige Landrasse zur Fleischgewinnung gehalten. Die kleinen Schweine haben im Verhältnis zur Beinlänge einen sehr langen Körper und einen voluminösen Bauch. In Europa sind Gruppen der lebhaften Tiere in Zoos und Tierparks zu sehen. Auch Hobbyhalter finden zunehmend Gefallen an der robusten, anspruchslosen Tieren.

Als Ko-Kriterium erwies sich letztlich aber die Haltungsverordnung. Da die Stadt Eigentümerin der verpachteten Fläche ist, wurden im Rahmen der Beschwerde Papiere gewälzt. Dabei stellte sich heraus, dass die Wiese zwar als landwirtschaftliche Fläche deklariert ist. „Die Nutzung gilt aber nur für Schafe“, sagt Dorow.

Rettung vor dem Schlachter

Der neuerlich im Raum stehende Gang zum Schlachter konnte durch das tierliebe Angebot aus der Nachbargemeinde Mühlenbarbek abgewendet werden. Die „Störpiraten“ und weitere Kinder werden nach der Cornona-Krise das Schweineparadies nun nicht mehr so leicht erreichen, bedauert Dorow. Trotzdem sei sie froh über die neue Unterstellmöglichkeit, dankt sie allen Beteiligten für die Unterstützung, insbesondere der Grundbesitzer aus Mühlenbarbek. „Ohne ihre Hilfe hätten wir nicht weiter gewusst.“