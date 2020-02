Polizeifahndung : Maskierter Mann überfällt Pizzaboten in Itzehoe

Die Beute des flüchtigen Räubers umfasste letztlich nur die Pizza, die der Täter mutmaßlich selbst bestellte.

Avatar_shz von shz.de

28. Februar 2020, 11:32 Uhr

Itzehoe | Nahrhafte Beute – mehr aber auch nicht – machte ein Unbekannter am Donnerstag in Wellenkamp: Gegen 17.30 Uhr wurde in der Johann-G.-Müller-Straße in Itzehoe (Kreis Steinburg) ein Pizzabote überfallen.

Überfall an der Tür

Als er klingelte, um eine Bestellung abzuliefern, kam von hinten ein maskierter Mann, drohte mit einer Waffe und verlangte Geld. Der Überfallene weigerte sich, daraufhin entriss der Räuber dem 28-Jährigen seine Ausliefertasche und flüchtete in das angrenzende Biotop. Dort fand die Polizei nur die Heiztasche in einem Gebüsch.

Täter war schwarz gekleidet

Der Täter war etwa 20 Jahre alt, schlank und maskiert. Er hatte dunkle Augen und trug Kapuzenpulli, Jacke, Schuhe und eine Hose, alles in Schwarz. Polizeisprecherin Merle Neufeld sagte:

Vermutlich hat er zuvor selbst das Essen zu der Wellenkamper Anschrift geordert, denn die Bewohner des betreffenden Hauses selbst waren es nicht. Merle Neufeld, Polizeisprecherin

Hinweise: 04821/6020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?