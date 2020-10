Schulstart in Wilster : Maskenpflicht im Unterricht

Ab Montag müssen auch Jungen und Mädchen der Gemeinschaftsschule Wilster für zwei Wochen durchgängig den Schutz tragen. Weil die Klassenräume gut gelüftet werden muss, ist warme Kleidung und eventuell auch eine Decke gefordert.

von Ilke Rosenburg

16. Oktober 2020, 17:59 Uhr

Wilster | Der Anstieg der Corona-Infektionen ist bundesweit konstant hoch. Entsprechend erhöht ist die Alarmbereitschaft auch im Kreis Steinburg. Das gilt auch, wenn am Montag die Herbstferien in Schleswig-Holstein vorbei sind. Für die Schüler geht es dann zurück in die Klassenräume – jedoch nicht ohne verschärfte Regeln.

In den ersten zwei Unterrichtswochen nach den Herbstferien – vom 19. bis 31. Oktober – wird die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) verschärft. Bislang galt sie nicht während des Unterrichts. Die Befreiung von der Maskenpflicht innerhalb der eigenen Schüler-Kohorte ist nun jedoch vorübergehend außer Kraft gesetzt. Außer bei mündlichen Prüfungen oder Vorträgen ist eine MNB auch in den Klassenräumen zu tragen. Ausgenommen sind lediglich die Grundschüler, für die jedoch weiterhin eine Maskenpflicht auf Fluren, Pausenhöfen und in Gemeinschaftsräumen gilt.

Wie setzt die Gemeinschaftsschule Wilster die Corona-Schulverordnung um, die übrigens seit dem 7. Oktober vorliegt? Sie kam mitten in den Herbstferien raus. „War aber schon vorher angekündigt worden“, so Schulleiterin Kirsten Körting. Natürlich sei nachvollziehbar, dass die Maskenpflicht verschärft wurde, da die Kinder aus verschiedensten Orten nach den Ferien wieder zur Schule kommen – zumal im Klassenraum nötige Abstände von 1,50 Metern zwischen den einzelnen Schülern nicht eingehalten werden können. Sie hätte sich aber mehr Flexibilität für die Schulleitungen in der Gestaltung des Unterrichtsangebots in den ersten zwei Wochen gewünscht, ähnlich wie nach dem Corona-Lockdown mit Präsenzunterricht in kleineren Gruppen. Die Schulleiterin gibt zu bedenken, dass die Schüler schon am Morgen nur mit Masken das Schulgelände und die Gebäude betreten dürfen, Fahrschüler haben sie schon vorher im Bus getragen. Gerade für Schüler aus ländlichen Bereichen ist der Schultag im Schnitt acht Stunden lang. „Acht Stunden, in denen sie fortwährend die Masken tragen müssen.“ Welcher Erwachsene würde das durchhalten können? Die Verordnung mache Ausnahmen möglich: Für „Härtefälle“, beispielsweise wenn ein Schüler unter gesundheitlichen Problemen leidet und die Maske darum nicht tragen kann. Und Lehrer können in den – an der Gemeinschaftsschule 80-minütigen Stunden – auch Pausen geben und die Maskenpflicht dafür außer Kraft setzen. „Fürsorge und Verantwortung liegen bei der Schule.“ Damit werde der „Schwarze Peter“ der Schule zugeschoben. Je nachdem wofür sich der Lehrer entscheide, könne dies Protest von Eltern nach sich ziehen – ohne Maskenpause Beschwerden über Unzumutbarkeit, mit Maskenpause über Ansteckungsrisiko.

Besonders herausfordernd sei der Sportunterricht, der möglich sei – aber welche Art Sport könne mit Maske ausgeführt werden? Problematisch sehe sie im Übrigen die Maskenpflicht auch im Hinblick auf den notwendigen Wechsel alle zwei Stunden, wenn die Jungen und Mädchen nicht allein ihre Mitschüler, sondern auch sich selbst schützen wollen und sollen. „Das bedeutet für Eltern, dass sie ihren Kindern bis zu vier Masken pro Tag mitgeben müssen.“ Das werde nicht für alle Eltern leistbar sein.

Kirsten Körting hätte sich insgesamt gewünscht, dass alle Vorgaben schlüssig nachvollziehbar wären. Sie selbst ist dem Schulverband Wilstermarsch dankbar, dass dieser sich um den Erhalt und die gute Ausstattung der Schule stets bemühe. „Wir können in allen Klassenräumen die Fenster öffnen“, so Körting zum notwendigen Stoßlüften, für das die Schule ein Konzept aufgestellt hat. Das sei übrigens nicht überall selbstverständlich, wie sie von Kollegen gehört habe. Bauliche Mängel machten mancherorts das Öffnen von Fenstern unmöglich.

Damit die Schüler wegen der Lüft-Vorgaben nicht frieren müssen, hatte Kirsten Körting in einem Elternbrief schon vor den Ferien empfohlen, ihren Kindern Vliesdecken mitzugeben. Generell gilt für alle, sich warm anzuziehen, am besten im „Zwiebellook“. Trotz vieler Problematiken liegt Kirsten Körting eines am Herzen: „Ich möchte, dass alle hier gut durchgehen.“ Dafür will sie mit ihrem Team alles tun.