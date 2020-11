Schulverband Wilstermarsch : Masken mit Schulaufdruck für Schüler diskutiert

Unterschiedliche Meinungen über Sinn identischer Masken für Schüler wurden in der Sitzung des Schulverbandsvorstands deutlich.

von Ilke Rosenburg

04. November 2020, 18:26 Uhr

Wilster | Beidenfleths Bürgermeister Andreas Lorenz sorgte unter den Mitgliedern des Schulverbandsvorstand für eine Maskendiskussion. Er habe vor kurzem einen Anruf erhalten, ob seine Gemeinde nicht bereit wäre, für die Schüler an der Grundschule Wilstermarsch jeweils zwei Mund-Nase-Schutz Masken mit Schulaufdruck zu sponsern. Lorenz fragte an, ob der Schulverband darauf angesprochen wurde.

Maskenkauf Sache der Eltern

Christiane Pump von der Amtsverwaltung merkte an, dass es ein Förderprogramm des Landes für Hygienemaßnahmen an Schulen gebe. Unter anderem könnte auch Mund-Nase-Bedeckung gefördert werden. Allerdings sei die Anschaffung von Masken eigentlich Aufgabe der Eltern. Dem pflichtete Delf Bolten, Wewelsflether Bürgermeister, bei. Er habe gerade an einer Sitzung in der Schule teilgenommen, auf der selbst die Eltern gesagt hätten, dass das auch Elternsache sei.

Identische Masken leicht zu verwechseln

Identische Masken wurden ohnehin nicht als vorteilhaft angesehen, könnten sie doch auch leicht verwechselt werden, wenn die Kinder die Masken mal abnähmen und irgendwo hinlegten. Ursula Preuß-Köhler, Schulleiterin der Grundschule Wilstermarsch, ergänzte, dass sie gerade erst mit ihrem Krisenteam darüber diskutiert hätte. Fraglich sei, ob Kinder mit identischen Masken tatsächlich dauerhaft gut umgehen könnten.

Jedenfalls müssten sie namentlich kenntlich gemacht und regelmäßig gewechselt sowie gewaschen werden. Noch sei das nicht allen Eltern auch bewusst. Sie selbst stelle sich nicht gegen die Anschaffung, machte Preuß-Köhler deutlich.

Schulleiter sollen diskutieren und entscheiden

Schulverbandsvorsteher Walter Schulz erklärte, dass die Bereitschaft des Schulverbands da wäre, aber er die Entscheidung den Leitern der Grundschulen und der Gemeinschaftsschule überlassen würde. Sie würden nun darüber diskutieren und entsprechend Rückmeldung an den Schulverband geben wurde in der Sitzung vereinbart.