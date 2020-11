Kampf gegen Corona : Masken jetzt Pflicht in der Glückstädter Innenstadt

Die Kreisverwaltung hat verschärfte Maßnahmen erlassen.

von Andreas Olbertz

01. November 2020, 20:41 Uhr

Glückstadt | In Glückstadts Innenstadt gilt ab Montag eine Maskenpflicht. In der Großen Kremper Straße, im Bahnhofsbereich und am Umlauf des Marktplatzes (an Markttagen auch auf dem Platz) sowie am angrenzenden Bereich der Straße Am Fleet müssen jetzt Masken getragen werden – so sieht es eine Anordnung des Kreises vor.

„Wir haben uns schon seit Mittwoch darauf vorbereitet“, erklärt Bürgermeisterin Manja Biel. Hätte der Kreis nicht die Verfügung erlassen, wäre die Stadt von sich aus aktiv geworden und hätte eine dringende Empfehlung zum Tragen einer Maske ausgesprochen. Denn, so Biel: „Masken sind lästig, aber sie helfen!“

Maskenpflicht sei immer eine Gratwanderung. Biel: „Es ist eine Einschränkung, aber auch ein notwendiger Schutz.“ Deshalb sei versucht worden, den betroffenen Bereich möglichst klein zu halten.

Am Wochenende hatte die Kreisverwaltung abermals gestiegene Corona-Fallzahlen bekanntgeben müssen. Am Freitag galten noch 40 Personen im Kreis als infiziert, Sonnabend waren es 46 am Sonntag 44. Fast 350 begründete Verdachtsfälle befinden sich in der Prüfung.

Aber nicht nur Glückstadt ist betroffen. Auch in der Kreisstadt wird eine Maskenpflicht eingeführt. Für Itzehoes Bürgermeister Andreas Koeppen gibt es da nicht viel zu diskutieren: „Wir müssen alles machen, damit die Infektionen zurück gehen und wir die Zahlen wieder runter bekommen.“ Deswegen trägt er die Entscheidung der Kreisverwaltung zur Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt mit. „Damit können wir gar nichts falsch machen. Wir haben das gemeinsam abgestimmt, für welche Bereiche das sinnvoll ist“, so Koeppen. In der kompletten Feldschmiede, der Breiten Straße im Oelmühlengang und der Kirchenstraße müssen Fußgänger ab sofort Masken tragen. Das Ordnungsamt werde die Einhaltung kontrollieren.

Die Maskenpflicht gilt von montags

bis sonnabends in Glückstadt von 7 bis 19 Uhr und in Itzehoe von 8 bis 18 Uhr.

Die neue Verfügung des Kreises geht auf eine Sonntag von der Landesregierung erlassene Verordnung zurück. Darin heißt es über die bereits bekannten Ankündigungen zur Schließung von Gaststätten sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen hinaus: „In Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen ... in denen typischerweise das Abstandgebot nicht eingehalten werden kann, müssen Fußgängerinnen und Fußgänger eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.“

Landrat Torsten Wendt appelliert: „Nur gemeinsam können wir es schaffen den Anstieg der Infektionszahlen abzubremsen.“